La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale di Futsal Champions League 2027

La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale di ﻿UEFA Futsal Champions League nel maggio 2027.

Organizzato ufficialmente dal club svizzero Futsal Minerva, sarà la prima fase finale di futsal UEFA a svolgersi in Svizzera. Inaugurato nel 2015, l’impianto da 5.000 posti è lo stadio di casa della squadra di hockey su ghiaccio dell'EHC Biel-Bienne. Lo stadio di calcio situato nello stesso complesso di Biel/Bienne, ha ospitato diverse partite del Campionato europeo femminile Under 19 UEFA 2018, tra cui la finale.

La fase finale è un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre, che si disputerà il 7 e il 9 maggio. Le quattro contendenti emergeranno dai quarti di finale con andata e ritorno in programma l’8 e il 19 febbraio.

Biel/Bienne segue le orme delle precedenti sedi ospitanti dall’introduzione delle Final Four nel 2007: Pesaro (2026), Le Mans (2025), Yerevan (2024), Palma de Mallorca (2023), Riga (2022), Zadar (a otto squadre con gare secche a eliminazione diretta per la pandemia di COVID nel 2021), Barcellona (2020), Almaty (2011, 2017 e 2019), Saragozza (2018), Guadalajara (2016), Baku (2014) Tbilisi (2013), Lleida (2012), Lisbona (2010 e 2015), Ekaterinburg (2009), Mosca (2008) e Murcia (2007). Lisbona ha inoltre ospitato nel 2002 un torneo a otto squadre a conclusione della stagione inaugurale, mentre le quattro edizioni successive si sono concluse con finali disputate con andata e ritorno.

Il calendario della competizione

Turno principale: 27 ottobre – 1° novembre

Sorteggio ottavi di finale e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Fase finale: 7 e 9 maggio (Biel/Bienne)