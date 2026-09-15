La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale di Futsal Champions League 2027
martedì 15 settembre 2026
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La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale del 2027 dal 7 al 9 maggio.
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La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale di UEFA Futsal Champions League nel maggio 2027.
Organizzato ufficialmente dal club svizzero Futsal Minerva, sarà la prima fase finale di futsal UEFA a svolgersi in Svizzera. Inaugurato nel 2015, l’impianto da 5.000 posti è lo stadio di casa della squadra di hockey su ghiaccio dell'EHC Biel-Bienne. Lo stadio di calcio situato nello stesso complesso di Biel/Bienne, ha ospitato diverse partite del Campionato europeo femminile Under 19 UEFA 2018, tra cui la finale.
La fase finale è un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre, che si disputerà il 7 e il 9 maggio. Le quattro contendenti emergeranno dai quarti di finale con andata e ritorno in programma l’8 e il 19 febbraio.
Biel/Bienne segue le orme delle precedenti sedi ospitanti dall’introduzione delle Final Four nel 2007: Pesaro (2026), Le Mans (2025), Yerevan (2024), Palma de Mallorca (2023), Riga (2022), Zadar (a otto squadre con gare secche a eliminazione diretta per la pandemia di COVID nel 2021), Barcellona (2020), Almaty (2011, 2017 e 2019), Saragozza (2018), Guadalajara (2016), Baku (2014) Tbilisi (2013), Lleida (2012), Lisbona (2010 e 2015), Ekaterinburg (2009), Mosca (2008) e Murcia (2007). Lisbona ha inoltre ospitato nel 2002 un torneo a otto squadre a conclusione della stagione inaugurale, mentre le quattro edizioni successive si sono concluse con finali disputate con andata e ritorno.
Il calendario della competizione
Turno principale: 27 ottobre – 1° novembre
Sorteggio ottavi di finale e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio
Fase finale: 7 e 9 maggio (Biel/Bienne)