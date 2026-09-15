UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo <a href='https://www.google.com/chrome/'>Chrome</a>, <a href='https://www.mozilla.org/firefox/'>Firefox</a> or <a href='https://www.microsoft.com/edge'>Microsoft Edge</a>.

La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale di Futsal Champions League 2027

martedì 15 settembre 2026

La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale del 2027 dal 7 al 9 maggio.

La Biel/Bienne Arena ospiterà la fase finale di Futsal Champions League 2027
La Biel/Bienne Arena ospiterà la fase finale di Futsal Champions League 2027 Getty Images

La Biel/Bienne Arena in Svizzera ospiterà la fase finale di ﻿UEFA Futsal Champions League nel maggio 2027.

Organizzato ufficialmente dal club svizzero Futsal Minerva, sarà la prima fase finale di futsal UEFA a svolgersi in Svizzera. Inaugurato nel 2015, l’impianto da 5.000 posti è lo stadio di casa della squadra di hockey su ghiaccio dell'EHC Biel-Bienne. Lo stadio di calcio situato nello stesso complesso di Biel/Bienne, ha ospitato diverse partite del Campionato europeo femminile Under 19 UEFA 2018, tra cui la finale.

La fase finale è un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre, che si disputerà il 7 e il 9 maggio. Le quattro contendenti emergeranno dai quarti di finale con andata e ritorno in programma l’8 e il 19 febbraio.

Biel/Bienne segue le orme delle precedenti sedi ospitanti dall’introduzione delle Final Four nel 2007: Pesaro (2026), Le Mans (2025), Yerevan (2024), Palma de Mallorca (2023), Riga (2022), Zadar (a otto squadre con gare secche a eliminazione diretta per la pandemia di COVID nel 2021), Barcellona (2020), Almaty (2011, 2017 e 2019), Saragozza (2018), Guadalajara (2016), Baku (2014) Tbilisi (2013), Lleida (2012), Lisbona (2010 e 2015), Ekaterinburg (2009), Mosca (2008) e Murcia (2007). Lisbona ha inoltre ospitato nel 2002 un torneo a otto squadre a conclusione della stagione inaugurale, mentre le quattro edizioni successive si sono concluse con finali disputate con andata e ritorno.

Il calendario della competizione

Turno principale: 27 ottobre – 1° novembre
Sorteggio ottavi di finale e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio
Fase finale: 7 e 9 maggio (Biel/Bienne)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 15 settembre 2026