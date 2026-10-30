Il riepilogo del turno principale di UEFA Futsal Champions League: le squadre qualificate agli ottavi

I campioni in carica dello Sporting CP e gli ex campioni di Barça, Benfica e Kairat Almaty sono tra le squadre qualificate che hanno superato il turno principale di UEFA Futsal Champions League.

Qualificate agli ottavi di finale Vincitrici dei gironi, Percorso A: Barça (Gruppo 1), Sporting Anderlecht (Gruppo 2), Sporting CP (Gruppo 3, campioni in carica), Benfica (Gruppo 4) Seconde dei gironi, Percorso A: Semey (Gruppo 1), Kairat Almaty (Gruppo 2), Stalitsa Minsk (Gruppo 3), FC HIT Kyiv (Gruppo 4) Terze dei gironi, Percorso A: Futsal Minerva (Gruppo 1), TFK Beitar (Gruppo 2), Olmissum (Gruppo 3), ElPozo Murcia (4) Vincitrici dei gironi, Percorso B: Piast Gliwice (Gruppo 5), Kauno Žalgiris (Gruppo 6), L84 Torino (Gruppo 7), Athletic Futsal (Gruppo 8)

Le 24 squadre col ranking più alto partivano direttamente dal turno principale insieme alle otto squadre che avevano superato il turno preliminare. Le prime tre squadre di ogni girone del Percorso A accedono agli ottavi di finale insieme alle quattro vincitrici dei gironi del Percorso B.

Gli ottavi di finale e i quarti di finale, che verranno sorteggiati mercoledì 4 novembre, si disputeranno con partite di andata e ritorno e culmineranno nelle finals a quattro squadre, in programma dal 7 al 9 maggio 2027 alla Biel/Bienne Arena (Svizzera).

I risultati del turno principale

Gruppo 1

Qualificate agli ottavi di finale: Barça (ESP), Semey (KAZ), Futsal Minerva (SUI)

Altre nel girone: Lučenec (SVK, squadra ospitante)

Gruppo 2

Qualificate agli ottavi di finale: Sporting Anderlecht (BEL, squadra ospitante), Kairat Almaty (KAZ), TFK Beitar (LVA)

Riritata: United Galati (ROU)

Come decretato dall'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB), ai sensi dell'articolo 27 del regolamento della UEFA Futsal Champions League (rifiuto di giocare) in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafi 1 e 4, del Regolamento disciplinare UEFA, il CEDB ha deliberato quanto segue: "Si dichiarano perse a tavolino dallo United Galați tutte e tre le partite di UEFA Futsal Champions League 2026/2027 sopra menzionate, assegnando alla squadra la sconfitta per 5-0 in ciascuna partita, conformemente all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, del Regolamento disciplinare UEFA".

Gruppo 3

Qualificate agli ottavi di finale: Sporting CP (POR, campione in carica), Olmissum (CRO, squadra ospitante)

Altre nel girone: Stalitsa Minsk (BLR), Étoile Lavalloise (FRA)

Gruppo 4

Qualificate agli ottavi di finale: Benfica (POR), HIT Kyiv (UKR), ElPozo Murcia (ESP)

Altre nel girone: Tigers Roermond (NED, squadra ospitante)

Lo Sporting CP ha conquistato il suo terzo titolo nella scorsa stagione. Anche l’Étoile Lavalloise ha raggiunto la fase finale nella passata stagione. I vicecampioni del 2025/26 dell'Illes Balears Palma e il Cartagena Costa Cálida (terzo classificato), non si sono qualificati in questa edizione.

Il Barça ha vinto il titolo quattro volte, una in meno del record dell’Inter FS, mentre il Kairat ha conquistato il titolo due volte e il Benfica lo ha vinto nella stagione 2009/10. Il Kairat partecipa alla competizione per la 23ª volta, un record.

Il Murcia è stato due volte secondo classificato, mentre l’Anderlecht ha raggiunto la finale nella stagione 2022/23.

Oltre allo Sporting e all’Étoile, anche il Benfica, il Kairat e il Semey hanno disputato i nuovi quarti di finale della scorsa stagione, mentre l’Anderlecht e l’HIT Kyiv sono stati eliminati negli ottavi di finale.

Il Beitar è all'esordio in Europa.

Il Minerva (club ospitante della fase finale 2027) e il Tigers Roermond puntano a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta.

Gruppo 5

Qualificate agli ottavi: Piast Gliwice (POL, squadra ospitante)

Altre nel girone: Buba Mara (BIH), Araz-Naxçivan (AZE), Újpest (HUN)

Gruppo 6

Qualificate agli ottavi: Kauno Žalgiris (LTU)

Altre nel girone: Unisport (ARM), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante), Doukas (GRE)

Gruppo 7

Qualificate agli ottavi: L84 Torino (ITA, squadra ospitante)

Altre nel giroen: Luxol St. Andrews (MLT), Hjørring (DEN), Futsal Mad Max (FIN)

Gruppo 8

Qualificate agli ottavi: Athletic Futsal (UKR)

Altre nel girone: Chrudim (CZE), Athletic Club Graz (AUT), Loznica-Grad 2018 (SRB, squadra ospitante)

Hjørring, Luxol St. Andrews e Piast Gliwice hanno raggiunto gli ottavi di finale nella scorsa stagione.

L'Araz, alla sua 21ª partecipazione (superato solo da Kairat), ha raggiunto la semifinale nella stagione 2013/14.

L'Athletic Futsal e l'L84 Torino hanno fatto il loro esordio in Europa. L'Athletic Club Graz, l'Újpest e l'Unisport lo hanno già fatto nel turno preliminare.

Anche Buba Mara, Differdange, Doukas e Futsal Mad Max puntavano a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta, indipendentemente dal formato della competizione.

In conformità con la relativa decisione del Comitato Esecutivo della UEFA, le squadre dell’Azerbaigian e dell’Armenia non possono affrontarsi.

Poiché la vittoria dell’Unisport nel Gruppo E nel turno preliminare avrebbe comportato il passaggio al Gruppo 5 contro l’Araz-Naxçivan nel turno principale, in conformità con i principi stabiliti al momento del sorteggio (quando non erano ancora noti i vincitori del turno preliminare), la squadra è stata scambiata con quella che occupava la stessa posizione nel primo gruppo disponibile del percorso B del turno principale (Gruppo 6, Újpest).﻿

Il format del turno principale di Futsal Champions League Percorso A: i campioni in carica dello Sporting CP, gli altri 11 club più in alto nel ranking, e le squadre dal 16° al 19° posto nel ranking hanno preso parte a questo percorso. Le prime tre squadre di ciascuno dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale. Percorso B: Le squadre dal 12° al 15° posto nel ranking e quelle dal 20° al 23° posto sono partite da questo percorso e sono state raggiunte dalle otto squadre che hanno superato il turno preliminare. I vincitori di ciascuno dei quattro gironi (disputati anch’essi sotto forma di mini-tornei in un’unica sede) accederanno agli ottavi di finale.

Calendario

Turno principale: 27 ottobre–31 ottobre

Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Fase finale: 7 e 9 maggio Biel/Bienne Arena, Svizzera