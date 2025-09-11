UEFA.com funziona meglio su altri browser
Le finals di Futsal Champions League 2026 a Pesaro

giovedì 11 settembre 2025

Pesaro ospiterà le finals di UEFA Futsal Champions League 2026 a Maggio.

Pesaro ospiterà le finals di UEFA Futsal Champions League 2026 a maggio, come da decisione del Comitato Esecutivo UEFA.

Sarà la prima volta che la Federazione italiana ospiterà la fase finale, ma nel 2003 aveva ospitato UEFA Futsal EURO ad Aversa e Caserta. Inaugurato nel 1996, il palazzetto da 8.000 posti è sede della squadra di basket Victoria Libertas Pesaro, ha ospitato la Coppa Davis di tennis e i campionati mondiali di ginnastica artistica ed è anche un importante luogo di ritrovo per concerti di opera e musica pop.

Il nuovo format della competizione di questa stagione prevede che il torneo finale rimanga un evento a eliminazione diretta tra quattro squadre, che si disputerà il 7 e 9 maggio oppure l'8 e 10 maggio. Le quattro contendenti usciranno dai nuovi quarti di finale su due turni, con gare di andata e ritorno in programma il 23 febbraio e il 6 marzo.

Pesaro segue le orme delle precedenti sedi ospitanti dall'introduzione delle finals a quattro squadre nel 2007: Le Mans (2025), Yerevan (2024), Palma di Maiorca (2023), Riga (2022), Zara (evento straordinario a otto squadre a causa del COVID nel 2021), Barcellona (2020), Almaty (2011, 2017 e 2019), Saragozza (2018), Guadalajara (2016), Baku (2014), Tbilisi (2013), Lleida (2012), Lisbona (2010 e 2015), Ekaterinburg (2009), Mosca (2008) e Murcia (2007). Lisbona ha anche ospitato un torneo finale a otto squadre nel 2002 per concludere la stagione inaugurale, con le quattro edizioni successive decise da finali di andata e ritorno.

Calendario Futsal Champions League 2025/26

Turno principale: 28 ottobre–2 novembre
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo
Finals (Pesaro): 7 e 9 o 8 e 10 maggio

