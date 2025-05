Anteprima finale di UEFA Futsal Champions League: Palma - Kairat

Illes Balears Palma potrebbe diventare la prima squadra a vincere tre titoli consecutivi di UEFA futsal per club quando affronterà i due volte campioni del Kairat Almaty domenica nella finale di UEFA Futsal Champions League a Le Mans.

Finale di Futsal Champions League Quando: 20:00 CET, domenica

Dove: Antarès, Le Mans

Cosa: finale UEFA Futsal Champions League



Le parole dei tecnici

Antonio Vadillo, tecnico Palma: "Non c'è stanchezza in una finale di Futsal Champions League, per quanto impegnative siano state le semifinali. È una finale e c'è sempre più tensione, ma tutto sarà dimenticato non appena la palla inizierà a rotolare sul campo. Sarà una partita molto equilibrata, impegnativa dal punto di vista fisico, mentale, tattico e tecnico".

UEFA via Getty Images

Marlon Velasco, tecnico Kairat: “Siamo in un grande momento e cercheremo di cogliere l'opportunità. Sono quattro anni che non raggiungiamo le finali, sei che non ne giochiamo una e solo quattro dei nostri giocatori hanno esperienza di final four. Abbiamo una mentalità positiva e crediamo nelle nostre possibilità".

Nuovo format dalla prossima stagione

Statistiche

Il Palma è la prima squadra ad aver raggiunto la finale nelle sue prime tre stagioni ed è rimasto imbattuto in tutte le 23 partite giocate in questa competizione, superando il precedente record di due partite.

Vadillo può eguagliare il record di Jesús Velasco, che ha vinto la competizione per tre volte come allenatore,

Mario Rivillos e i portieri Luan Muller e Carlos Barrónsono scesi in campo in entrambe le vittorie del Palma.A Spanish club has won the title for 13 of the last 23 editions.

Il Kairat è alla 21esima edizione, con un record ineguagliato di 110 partite giocate. Lo Sporting è l'unica altra squadra ad averne disputate più di 100.

