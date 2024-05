Report Futsal Champions League: il Palma batte il Barça

Il Maiorca Palma Futsal dimostra che il trionfo in UEFA Futsal Champions League all'esordio la scorsa stagione non è stato un colpo di fortuna, battendo il Barça 5-1 e conservando il titolo a Yerevan.

La partita: il Palma sfrutta i momenti

Senza lo squalificato Ernesto, il Palma inizia la partita nel modo migliore. Ma nonostante tutta la forza del Palma, il Barça passa in vantaggio verso la fine del primo tempo.

A poco meno di due minuti dalla fine del primo tempo, il Palma pareggia. Il Barça aumenta la pressione nella ripresa, e ha provato di tutto, dopo il doppio vantaggio del Palma, ma non c'è stato niente da fare e il Palma ha conquistato il titolo.





Barça - Palma: la cronaca

Finale terzo posto: Benfica ancora di bronzo

Il Benfica si è assicurato il terzo posto per il terzo anno consecutivo battendo 6-3 i rivali dello Sporting CP di Lisbona. La tripletta di Higor de Souza è stata la chiave mentre Lúcio Rocha, nel giorno del suo 20esimo compleanno, ha segnato due volte dalla propria metà campo.

Dopo aver segnato anche una tripletta nella semifinale persa contro il Palma, Lúcio Jr ha ora un nuovo record di cinque gol in una singola final four. Il Benfica ha anche un nuovo record di quattro medaglie di bronzo, una in più del Barça.