Saragozza ospiterà la fase finale di UEFA Futsal Cup

Il Pabellón Príncipe Felipe di Saragozza da 10.700 posti ospiterà la fase finale di UEFA Futsal Cup ad aprile.

La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi mercoledì a Nyon. Alla fase a eliminazione diretta, in programma il 19 o 20 e il 21 o 22 aprile, parteciperanno due squadre spagnole per la prima volta dal 2006/07: l'Inter FS campione in carica e il Barcellona due volte campione saranno affiancate da Sporting CP (Portogallo) e Győr (Ungheria). La data del sorteggio è da confermare.

Il Pabellón Príncipe Felipe è stato sede delle finali di Coppa di Spagna di futsal LNFS nel 1991, 1993 e 2006. È stato inaugurato nel 1990 e ospita le partite del Basket Zaragoza.

©UEFA.com

Oltre a ospitare le final four di Coppa dei Campioni di basket (ora EuroLeague) nel 1990 e 1995, l'arena ha accolto eventi di boxe, pallamano, pattinaggio su ghiaccio, arti marziali e tennis, più i concerti di artisti come David Bowie e Bob Dylan.

Dall'introduzione della fase finale a quattro squadre nel 2007, la manifestazione verrà ospitata per la quarta volta in Spagna dopo le edizioni a Murcia (2007), Lleida (2012) e Guadalajara (2016). Le altre sedi sono state Mosca (2008), Ekaterinburg (2009), Lisbona (2010 e 2015), Almaty (2011 e 2017), Tbilisi (2013) e Baku (2014).