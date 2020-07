L'Almaty Arena ospiterà le finali della UEFA Futsal Cup

Il Kairat Almaty è stato scelto per ospitare la fase finale 2016/17 della UEFA Futsal Cup a fine aprile. Il torneo si giocherà nella nuova Almaty Arena. Il sorteggio si terrà alle 10:45CET (15:45 ora locale), sabato 4 marzo, durante l'intervallo della Kazakhstan Super Cup al Central Stadium.

La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo UEFA venerdì a Nyon. Nella fase a eliminazione diretta il Kairat sarà affiancato dai campioni in carica dell'Ugra Yugorsk (Russia), dai tre volte vincitori dell'Inter FS (Spagna) e dallo Sporting CP (Portogallo). Il sorteggio delle semifinali si svolgerà ad Almaty, con il torneo che si svolgerà il 28 e 30 aprile.

Il Kairat è il primo club ad essere scelto due volte come organizzatore dell'evento. Nel 2011, quando l'evento aveva avuto luogo al Baluan Sholak Sport Palace di Almaty, lo Sporting era stato sconfitto in finale dal Montesilvano (Italia).

Il Kairat contro lo Sporting nel 2011 ad Almaty ©Sportsfile

L'Almaty Arena è stata completata a settembre, costruita come un'arena di hockey su ghiaccio per il Universiadi invernali del 2017. Può essere adoperata anche per boxe, basket, pallavolo e calcetto.

Il Kairat ha vinto tutte e tre le partite del turno elite alla Almaty Arena nel mese di novembre di fronte a caloroso pubblico (15.500 spettatori totali). I 6.500 presenti in occasione della vittoria contro il Real Rieti hanno rappresentato un record assoluto per la fase elite della UEFA Futsal Cup.

Mentre il Kairat è la prima squadra a organizzare due volte la fase finale, la Meo Arena di Lisbona è l'unica sede ad aver ospitato le final four in più di un'occasione: nel 2010 dal Benfica e nel 2015 dallo Sporting. Le altre sedi sono state Murcia (2007), Mosca (2008), Ekaterinburg (2009), Lleida (2012), Tbilisi (2013), Baku (2014) e Guadalajara (2016).