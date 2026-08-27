I record delle competizioni UEFA di futsal per club
giovedì 27 agosto 2026
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Tutti i record della UEFA Futsal Cup, comprese le prime quattro come UEFA Futsal Champions League.
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Finali di UEFA Futsal Cup e UEFA Futsal Champions League
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
2026 (Pesaro): Sporting CP (POR) - Illes Balears Palma (ESP) 2-0
2025 (Le Mans): Illes Balears Palma (ESP) - Kairat Almaty (KAZ) 9-4
2024 (Yerevan): Illes Balears Palma - Barça 5-1
2023 (Palma de Mallorca): Illes Balears Palma 1-1dts, 5-3rig. Sporting CP (POR)
2022 (Riga): Barça (ESP) - Sporting CP (POR) 4-0
Fasi finali a otto squadre
2021 (Zadar): Sporting CP (POR) - Barça (ESP) 4-3
Fasi finali a quattro squadre
2020 (Barcellona): Barça (ESP) - Murcia FS (ESP) 2-1
2019 (Almaty): Sporting CP (POR) - Kairat Almaty (KAZ) 2-1
UEFA FUTSAL CUP
Fasi finali a quattro squadre
2018 (Zaragoza): Inter FS (ESP) - Sporting CP (POR) 5-2
2017 (Almaty): Inter FS (ESP) - Sporting CP (POR) 7-0
2016 (Guadalajara): Ugra Yugorsk (RUS) - Inter FS (ESP) 4-3
2015 (Lisbona): Kairat Almaty (KAZ) - Barcelona (ESP) 3-2
2014 (Baku): Barcelona (ESP) - FC Dynamo (RUS) 5-2 dts
2013 (Tbilisi): Kairat Almaty (KAZ) - FC Dynamo (RUS) 4-3
2012 (Lleida): Barcelona (ESP) - FC Dynamo (RUS) 3-1
2011 (Almaty): Montesilvano (ITA) - Sporting CP (POR) 5-2
2010 (Lisbona): Benfica (POR) - Inter FS (ESP) 3-2 dts
2009 (Ekaterinburg): Inter FS (ESP) - Sinara Ekaterinburg 5-1 (RUS)
2008 (Mosca): Sinara Ekaterinburg (RUS) - Murcia FS 4-4 dts, 3-2 dcr (ESP)
2007 (Murcia): FC Dynamo (RUS) - Inter FS (ESP) 2-1
Finali con formula andata e ritorno2006: Inter FS (ESP) - FC Dynamo (RUS) 6-3/3-4: 9-7tot.
2005: Action 21 Charleroi (BEL) - FC Dynamo (RUS) 4-3, 6-6dts: 10-9tot.
2004: Inter FS (ESP) - Benfica (POR) 4-1/3-4: 7-5tot.
2003: Playas de Castellón (ESP) - Action 21 Charleroi (BEL) 1-1/6-4: 7-5tot.
Fasi finali a otto squadre
2002 (Lisbona): Playas de Castellón - Action 21 Charleroi (BEL) 5-1
Record nelle competizioni UEFA di futsal per club
Più titoli
Inter FS 5
Barça 4
Illes Balears Palma, Sporting CP 3
Kairat Almaty, Playas de Castellón 2
Più finali
Inter FS, Sporting CP 8
Barça 7
FC Dynamo 6
Kairat Almaty, Illes Balears Palma 4
Action 21 Charleroi 3
Più presenze alle fasi finali*Sporting CP 13
Barça 10
Kairat Almaty 10
Inter FS 8
Benfica 7
*8 squadre nel 2002 e 2021, 4 squadre dal 2007 al 2020 e dal 2022 in poi
Più presenze
Kairat Almaty 23*
Araz Naxçivan 21*
Encamp 18
Chrudim 18*
Sporting CP 18*
*Incl. 2026/27
Striscia di imbattibilità più lunga
Illes Balears Palma: 30 partite (dal 26/10/2022 al 22/02/2026, le sue prime 30 partite in competizioni UEFA)
Partite da record nelle competizioni UEFA
Vittoria più ampia
Torneo: Olimpic Tirana - Action 21 Charleroi 3-44, 2004/05
Finali: Sporting CP - Inter FS 0-7, finale 2016/17
Record di affluenza
Complessivo: Barça - Kairat Almaty (semifinale 2018/19, Almaty) 12.090 spettatori
Turni diversi dalla fase finale: Sporting Anderlecht Futsal - Piast Gliwice (2025/26 turno principale, Gliwice) 10,357
Più gol in una partita
Torneo: Amar Zouggaghi (FT Antwerpen) 10 contro FC Santos, 2013/14; André Vanderlei (Aciton 21 Charleroi) 10 contro Olimpic Tirana, 2004/05;
Final four: Alex (Sporting CP) 4 contro Dina Moskva, finale terzo posto 2014/15; Leo (Kairat Almaty) 4 contro Dina Moskva, semifinale 2014/15
Fabinho (Illes Balears Palma) 4 - Kairat Almaty, finale 2024/25
Record di giocatori nelle competizioni UEFA per club
Classifica marcatori dell'intera stagione
2025/26: Soufiane Charraoui (Tigers Roermond), Bruno Pinto (Sporting CP) 11
2024/25: Fabinho (Illes Balears Palma), Michele Podda (Catania) 13
2023/24: Thalles (Riga FC) 15
2022/23: Vinicius Lazzaretti (Piast Gilwice) 11
2021/22: Mirko Marinković (Diamant Linz) 11
2020/21: Petro Shoturma (Kherson) 7
2019/20: Renan Mantelli (Omonia Nicosia) 16
2018/19: Michał Kubik (Record Bielsko-Biała) 10
2017/18: Halim Selmanaj (Liburn) 12
2016/17: Bolinha (Araz Naxçivan), Alen Fetić (Brezje Maribor), Nene (APOEL), Rami Tirkkonen (Sievi), (Brezje Maribor) 9
2015/16: Eder Lima (Ugra Yugorsk) 13
2014/15: Café (Sporting Club de Paris), Dmitri Prudnikov (Dina Moskva), Tobe (Baku United) 10
2013/14: Betinho (Sporting Club de Paris) 11
2012/13: Betinho (Sporting Club de Paris), Alen Fetić (Litija), Diniz Pinheiro (Sporting Club de Paris), Amar Zouggaghi (FT Antwerpen) 10
2011/12: Ion Al-Ioani (Győr) 13
2010/11: Chimel Vita Nzaka (Kremlin Bicêtre United) 16
2009/10: Joel Queirós (Benfica) 12
2008/09: Samir Makhoukhi (Blok Beverwijk) 9
2007/08: Karim Bali (FT Antwerpen) 13
2006/07: Serhiy Sytin (Shakhtar Donetsk) 10
2005/06: Predrag Rajić (Marbo Beograd) 12
2004/05: Sergei Ivanov (FC Dynamo) 14
2003/04: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 19
2002/03: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 15
2001/02: Joan (Playas de Castellón) 13
Classifica marcatori nella fase finale
2026: Fabinho (lles Balears Palma), Ouassini Guirio (Étoile Lavalloise) 3
2025: Fabinho (Illes Balears Palma) 4
2024: Lúcio Rocha (Benfica) 5
2023: Ivan Chishkala (Benfica) 3
2022: Dyego (Barça), Ferrao (Barça), Nelson Lutin (ACCS Asnières Villeneuve 92 ), Alex Merlim (Sporting CP), Hossem2021: Ferrao (Barça) 5*
2020: Yanar Asadov (KPRF) 2
2019: Dieguinho (Sporting CP) 3
2018: Esquerdinha (Barça) 4
2017: Ricardinho (Inter FS) 4
2016: Andrei Afanasyev (Ugra Yugorsk) 3
2015: Alex (Sporting CP), Esquerdinha (Dina Moskva), Leo (Kairat Almaty) 4
2014: Adriano Foglia (Araz Naxçivan) 3
2013: Fumasa (Kairat Almaty) 4
2012: Wilde (Barcelona) 3
2011: Leo Santana (Kairat Almaty) 3
2010: Arnaldo (Benfica), Joel Queirós (Benfica) 3
2009: Schumacher (Inter FS) 3
2008: Ciço (Murcia), Ildar Makayev (Sinara Ekaterinburg), Dmitri Prudnikov (Sinara Ekaterinburg), Vladislav Shayakhmetov (Sinara Ekaterinburg) 2
2007: Karim Chaibai (Action 21 Charleroi), Kelson (FC Dynamo), Pula (FC Dynamo) 2
*Fase finale a otto squadre
Classifica marcatori di sempre del torneo
Ricardinho (Benfica, Inter FS, Riga Futsal Club) 60
André Vanderlei (Action 21 Charleroi, Châtelineau Futsal) 54
Lúcio (Action 21 Charleroi, Iberia Tbilisi, Futsal Team Charleroi) 50
Vitaliy Borisov (AMMK Baku, Olimpik, Araz Naxçivan, Ekonomac Kragujevac) 45
Cirilo (FC Dynamo, Lokomotiv Daugavpils) 44
Diego Cavinato (Sporting CP) 43
Roninho (Iberia Tbilisi, Sporting Club de Paris, Kherson, Halle-Gooik/Sporting Anderlecht, NV Georgians) 42
Zoltán Dróth (Győr, Kairat Almaty, Haladás, Veszprém) 41
Ferrao (Barça, Semey) 41
Schumacher (Inter FS) 41*
Alex (Action 21 Charleroi, Sporting CP) 40
Arnaldo (Benfica, Nikars Riga, Baku United) 40
Leo (Action 21 Charleroi) 40
*Esclusi quattro gol in partita vinta a tavolino
Classifica marcatori assoluta - fase finale (dal 2007 in poi)Ferrao (Barça) 11
Esquerdinha (Dina Moskva, Barça) 10
Diego Cavinato (Sporting CP) 8
Ricardinho (Benfica/Inter FS) 8
Adriano Foglia (Montesilvano, Marca, Araz Naxçivan) 7
Dieguinho (FC Dynamo, Sporting CP) 7
Dyego (Barça) 7
Fabinho (Illes Balears Palma) 7
Sergio Lozano (Barça) 7
Mario Rivillos (Inter FS, Illes Balears Palma) 7
Cardinal (Inter FS, Sporting CP) 6
Fumasa (Kairat Almaty) 6
Alex Merlim (Sporting CP) 6
Rômulo (FC Dynamo, KPRF, Benfica, Illes Balears Palma) 6
Hossein Tayebi (Kairat Almaty, Benfica, Illes Balears Palma) 6
Wilde (Inter FS, Barça) 6
Più presenze nel torneo
João Matos (Sporting CP) 98
Alex Merlim (Luparense, Sporting CP) 81
Ricardinho (Benfica, Inter FS, ACCS Asnières Villeneuve 92, Riga Futsal Club) 73
Higuita (Kairat Almaty, Semey) 70*
Roninho (Iberia Tbilisi, Sporting Club de Paris, Kherson, Halle-Gooik/Sporting Anderlecht, NV Georgians) 70
Rizvan Farzaliyev (Olimpik Baku, Araz Naxçivan, Baku United) 69
Lúcio (Action 21 Charleroi, Iberia Tbilisi, Futsal Team Charleroi) 69
Mario Rivillos (Inter FS, Barça, Levante, Illes Baleares Palma) 69*
Zoltán Dróth (Győr, Kairat Almaty, Haladás, Veszprém)
Roman Mareš (Pramen, Chrudim) 68
Douglas Junior (Chrudim, Kairat Almaty) 67
Zoran Leveski (Alfa Parf Skopje, Ekonomac Kragujevac, Zelezarec Skopje, Shkupi 1927, FORCA) 67
Più partite da allenatoreNuno Dias (Sporting CP) 84
Jesús Velasco (Prato, Inter Jesús Velasco (Prato, Inter FS, ACCS, Barça) 80
Ivan Božović (Ekonomac Kragujevac, Zelezarec Skopje, Novo Vrijeme, Loznica-Grad 2018) 58*
Alesio (Kairat Amaty, Araz Naxçivan) 50
Fulvio Colini (Montesilvano, Luparense, Pescara, Pesaro) 44
Tino Perez (Playas de Castellón, FC Dynamo, Araz Naxçivan, Acqua e Sapone, Inter FS) 44
Più presenze nella fase finale (dal 2007 in poi)João Matos (Sporting CP) 25
Alex Merlim (Luparense, Sporting CP) 19
Sergio Lozano (Barça) 18
Pany Varela 16
Aicardo (Barça) 15
Più titoli
Mario Rivillos (Inter FS 2017; Barça 2020; Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 5
Gabriel (Inter FS 2006, 2009; Barça 2012, 2014) 4
Sergio Lozano (Barça 2012, 2014, 2020, 2022) 4
Ortiz (Inter FS 2009, 2017, 2018; Barça 2022) 4
Alex Merlim (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
Carlos Barrón (Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 3
Daniel (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3
Dyego (Barça 2014, 2020, 2022) 3
Fabinho (Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 3
Gonçalo (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
lgor (Barça 2012, 2014; Kairat Almaty 2015) 3
Jesús (Inter FS 2009, 2017, 2018) 3
Joan (Castellón 2002; Inter FS 2004, 2006) 3
João Matos (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
Luis Amado (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3
Leo (Kairat Almaty 2013, 2015; Sporting CP 2019) 3
Luan Muller (Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 3
Marcênio (Ugra Yugorsk 2016; Barça 2020, 2022)
Ricardinho (Benfica 2010; Inter FS 2017, 2018) 3
Javi Rodríguez (Castellón 2002, 2003; Barça 2012) 3
Schumacher (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3
Daniel Shiraishi (Inter FS 2017, 2018; Barça 2020) 3
Jordi Torras (Inter FS 2009; Barça 2012, 2014) 3
Vinicius Rocha (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
Solo fasi finali (dal 2006/07, 2020/21 compreso)
Calciatore più anziano: Andrey Tveryankin (Araz Naxçivan) - Luparense, 25/04/2010, 43 anni e 50 giorni
Marcatore più anziano: Javi Rodriguez (Barcellona) - Sporting CP, 27/04/2012, 38 anni e 32 giorni
Calciatore più giovane: Fernando Alcalá (Cartagena) - Étoile Lavalloise, 10/05/2026, 17 anni e 67 giorni
Marcatore più giovane: Zicky Té (Sporting CP) - Barça, 03/05/2021, 19 anni 244 giorni
Presenze clubSporting CP (POR)* 12
Barça (ESP), Kairat Almaty (KAZ) 10
Inter FS (ESP) 8
Benfica (POR) 7
FC Dynamo (RUS) 6
Illes Balears Palma (ESP)* 4
Murcia FS (ESP), Ugra Yugorsk (RUS) 3
Araz Naxçivan (AZE), Cartagena Costa Cálida (ESP)*, KPRF (RUS), Sinara Ekaterinburg (RUS) 2
ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA), Action 21 Charleroi (BEL), Dina Moska (RUS), Dobovec (SVN), Étoile Lavalloise*, Győr (HUN), Iberia Star Tbilisi (GEO), Luparense (ITA), Marca (ITA), Montesilvano (ITA), Pescara (ITA), Sporting Anderlecht Futsal (BEL), Tyumen (RUS) 1
Per nazione
Spagna 27
Portogallo 19
Russia 15
Kazakistan 10
Italia 4
Azerbaigian 2
Belgio 2
Francia 2
Georgia 2
Ungheria 1
Slovenia 1
Ultimo aggiornamento: 25 agosto 2026