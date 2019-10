Storia della partita: Celtic - Lazio

Il Celtic ospita la Lazio a Glasgow con la speranza di mantenere la prima posizione del Gruppo E di UEFA Europa League. Entrambe le squadre hanno vinto in casa alla seconda giornata.

• I campioni di Scozia hanno quattro punti dopo due giornate (vittoria per 2-0 in casa contro il CFR Cluj dopo l'1-1 in trasferta col Rennes). La Lazio ha un punto in meno dei padroni di casa dopo la sconfitta a sorpresa alla prima giornata per 2-1 in Romania e la vittoria in rimonta col Rennes a Roma con lo stesso risultato grazie alle reti nel secondo tempo di Sergej Milinković-Savić e Ciro Immobile.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Finale di Coppa dei Campioni 1967: Celtic 2-1 Inter

Precedenti

• La Lazio non ha precedenti con squadre scozzesi in competizioni UEFA.

• Il Celtic ha vinto appena cinque delle 25 partite di competizioni UEFA contro club italiani, sebbene in casa il bilancio sia V4 P5 S3. La più celebre vittoria contro una italiana risale alla finale di Coppa dei Campioni 1966/67 quando si è imposto per 2-1 a Lisbona sull'Inter.

• L'Inter è stata la prima avversaria dei Bhoys in Europa ma anche la più recente: i Nerazzurri hanno eliminato gli scozzesi nei sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15 in virtù del 3-3 di Glasgow e della vittoria per 1-0 di Milano. Il Celtic non vince in casa contro avversari italiani da quattro partite (P2 S2), e ha subito tre gol in ciascuna delle ultime tre partite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Celtic 2-0 CFR Cluj

Statistiche

Celtic

• Il Celtic nel 2018/19 ha vinto le tre competizioni nazionali, ovvero Premiership, Coppa di Scozia e Coppa di Lega, per la terza stagione consecutiva (un record) ma in Europa non si è qualificato ai gironi di UEFA Champions League e ha perso complessivamente cinque partite di UEFA Europa League, comprese le due gare degli ottavi contro il Valencia (0-2 c, 0-1 t).

• Anche in questa stagione ha fallito l'accesso in UEFA Champions League uscendo al terzo turno di qualificazione con la sconfitta col CFR (1-1 t, 3-4 c). Negli spareggi invece ha battuto i campioni di Svezia dell'AIK (2-0 c, 4-1 t), raggiungendo così la fase a gironi di UEFA Europa League per la sesta volta. In due delle cinque precedenti partecipazioni alla competizione ha superato il girone (compresa la passata edizione) ma non è mai andato oltre i sedicesimi.

• Grazie alla vittoria della seconda giornata col CFR, il club di Glasgow ha adesso vinto più partite in casa di quante ne abbia perso complessivamente in UEFA Europa League dalla fase a gironi in poi (V8 P4 S7). In questa stagione ha vinto in casa quattro partite su cinque.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lazio 2-1 Rennes

Lazio

• La Lazio ha battuto l'Atalanta 2-0 nella finale di Coppa Italia e ha così vinto il trofeo per la settima volta, guadagnandosi l'accesso diretto alla fase a gironi di UEFA Europa League – dopo essere usciti ai sedicesimi nella passata stagione perdendo in casa (0-1) e in trasferta (0-2) col Siviglia.

• Nelle ultime sei partecipazioni alla fase a gironi di UEFA Europa League la Lazio ha sempre passato il turno. Dopo aver fallito il primo tentativo, il club capitolino ha vinto il proprio girone in tre occasioni. Il miglior piazzamento è stato nel 2012/13 e 2017/18, quando è arrivato ai quarti.

• Vice campione della Coppa UEFA 1997/98 vinta dall'Inter, la Lazio è rimasta imbattuta in trasferta per 11 gare di UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi) dall'ottobre 2013 sino alla sconfitta per 2-3 in casa del Zulte Waregem del dicembre 2017, eguagliando così il record della competizione della Fiorentina. Adesso però ha perso sette delle ultime nove gare (V2) e quattro delle ultime cinque nella fase a gironi.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Rennes 1-1 Celtic

Collegamenti e curiosità

• Olivier Ntcham del Celtic ha giocato col Genoa dal 2015 al 2017 ed è stato compagno di squadra di Danilo Cataldi della Lazio - anche lui in prestito - nel 2016/17.

• Boli Bolingoli del Celtic e Jordan Lukaku della Lazio sono cugini.

• La Lazio è all'ottava partecipazione alla fase a gironi di UEFA Europa League e ha così eguagliato il record della competizione del Salisburgo.

• Per il tecnico Neil Lennon, questa sarà la 50esima partita da allenatore.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: CFR Cluj 2-1 Lazio

Gli allenatori

• Subito dopo aver lasciato l'Hiberian, l'ex nazionale nordirlandese Lennon è tornato al Celtic per la seconda volta da allenatore nel febbraio 2019 dopo la partenza di Brendan Rodgers verso il Leicester City a metà stagione. Ha poi vinto le tre competizioni nazionali per la terza stagione consecutiva del club. Lennon in precedenza era stato al Celtic da giocatore (nel 2000-07) e da allenatore (2010-14), vincendo 16 trofei in questi anni - sebbene col Leicester, dove ha vinto due Coppe di Lega col connazionale Martin O'Neill in panchina, si sia affermato come leader del centrocampo.

• Allenatore della Lazio da aprile 2016 al posto di Stefano Pioli, Simone Inzaghi è stato attaccante dei biancocelesti dal 1999 al 2010, vincendo campionato e Coppa Italia nella stagione d'esordio e altre due Coppe Italia negli anni successivi. Fratello minore dell'ex nazionale Filippo, con cui ha giocato nel Piacenza, ha iniziato ad allenare le giovanili della Lazio subito dopo il ritiro dal calcio giocato. Il suo primo trofeo da allenatore è stato la Supercoppa italiana 2017, il secondo la Coppa Italia due anni dopo.