Percorso Campioni

Gruppo 1:

Sutjeska (MNE) / APOEL (CYP) v HB Tórshavn (FRO) / Linfield (NIR)

CFR Cluj (ROU) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) v SP Tre Penne (SMR) / Sūduva (LTU)

Ararat-Armenia (ARM) / Lincoln Red Imps (GIB) v Saburtalo (GEO) / GNK Dinamo (CRO)

Piast Gliwice (POL) / Riga FC (LVA) v Crvena zvezda (SRB) / HJK Helsinki (FIN)

Valur Reykjavík (ISL) / Ludogorets (BUL) v The New Saints (WAL) / København (DEN)

Gruppo 2:

arajevo (BIH)* v BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)

Shkëndija (MKD) / Dudelange (LUX) v Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

FC Santa Coloma (AND) / Astana (KAZ) v Ferencváros (HUN) / Valletta (MLT)

Partizani (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA) v Maribor (SVN) / AIK (SWE)

Slovan Bratislava (SVK) / Feronikeli (KOS) v Dundalk (IRL) / Qarabağ (AZE)

Teste di serie in grassetto

*La perdente al primo turno di qualificazione tra Sarajevo e Celtic ha avuto accesso al terzo turno di qualificazione

Percorso principale



Gruppo 1

Norrköping (SWE) / Liepaja (LVA) v Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)

Torino (ITA) / Debrecen (HUN) v Shakhtyor Soligorsk (BLR) / Esbjerg (DEN)

Royal Antwerp (BEL) v Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos (GRE)

Austria Wien (AUT) v Shamrock Rovers (IRL) / Apollon Limassol (CYP) Feyenoord (NED) v Gabala (AZE) / Dinamo Tbilisi (GEO)

Gruppo 2

Lechia Gdańsk (POL) / Brøndby (DEN) v Braga (POR)

Molde (NOR) / Čukarički (SRB) v Aris Thessaloniki (GRE) / AEL Limassol (CYP)

Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / Spartak Trnava (SVK) v Strasbourg (FRA) / Maccabi Haifa (ISR)

Thun (SUI) v Spartak Moskva (RUS)

Alashkert (ARM) / FCSB (ROU) v Mladá Boleslav (CZE) / Ordabasy Shymkent (KAZ)

Gruppo 3

Pyunik (ARM) / Jablonec (CZE) v Wolverhampton Wanderers (ENG) / Crusaders (NIR)

Midtjylland (DEN) v Rangers (SCO) / Progrès Niederkorn (LUX)

Mariupol (UKR) v AZ Alkmaar (NED) / Häcken (SWE)

AEK Larnaca (CYP) / Levski Sofia (BUL) v Gent (BEL) / Viitorul (ROU)

Legia Warszawa (POL) / KuPS (FIN) v Dunajská Streda (SVK) / Atromitos (GRE)

Gruppo 4

Haugesund (NOR) / Sturm Graz (AUT) v PSV (NED) / Basel (SUI)

Rijeka (CRO) v Chikhura Sachkhere (GEO) / Aberdeen (SCO)

Ventspils (LVA) / Gzira United (MLT) v Jeunesse Esch (LUX) / Vitória SC (POR)

Fehérvár (HUN) / Vaduz (LIE) v Flora Tallinn (EST) / Eintracht Frankfurt (GER)

Connah's Quay Nomads (WAL) / Partizan (SRB) v Malatyaspor (TUR) / Olimpija Ljubljana (SVN)

Gruppo 5

Domžale (SVN) / Malmö (SWE) v Utrecht (NED) / Zrinjski (BIH)

CSKA Sofia (BUL) / Osijek (CRO) v Buducnost Podgorića (MNE) / Zorya Luhansk (UKR)

Arsenal Tula (RUS) / Neftçi (AZE) v Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Luzern (SUI) / KÍ (FRO) v Espanyol (ESP) / Stjarnan (ISL)

Sparta Praha (CZE) v Trabzonspor (TUR)

Budapest Honvéd (HUN) / Universitatea Craiova (ROU) v AEK Athens (GRE)

Procedura di sorteggio percorso Campioni

Le 10 squadre eliminate in UEFA Champions League sono teste di serie e vengono sorteggiate contro le altre 10 contendenti.

I club vengono divisi in due gruppi, ciascuno contenenti 5 teste di serie e 5 non teste di serie.

I bussolotti contenenti le teste di serie vengono inseriti in un'urna, mentre i bussolotti delle non teste di serie vengono inseriti in un'altra urna. Dopo aver estratto un bussolotto da ogni urna, i bussolotti vengono inseriti in un'urna vuota al centro e mescolati. Le squadre con i numeri corrispondenti al primo bussolotto estratto giocano la gara di andata in casa contro le squadre con i numeri corrispondenti al bussolotto estratto successivo.

Procedura di sorteggio percorso principale

Le squadre vengono classificate in base al coefficiente (le squadre degli incontri ancora da giocare prendono il coefficiente della testa di serie di ogni incontro) e suddivise in gruppi di teste di serie.

A ciascuna squadra di ogni gruppo viene assegnato un numero. I bussolotti contenenti i numeri delle teste di serie vengono inseriti in un'urna, mentre i bussolotti delle non teste di serie (nello stesso sottogruppo di squadre) vengono inseriti in un'altra urna.

Dopo aver estratto un bussolotto da ogni urna, i bussolotti vengono inseriti in un'urna vuota al centro e mescolati.

Le squadre con i numeri corrispondenti al primo bussolotto estratto giocano la gara di andata in casa contro le squadre con i numeri corrispondenti al bussolotto estratto successivo.

Date degli incontri

8 agosto: andata

15 agosto: ritorno

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva della UEFA.