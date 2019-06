15.30 CET, 18 giugno, Nyon

Primo turno di qualificazione (11 e 18 luglio)

Come stabilito nei paragrafi 13.03 e 13.04 dei regolamenti della UEFA Europa League 2019/20, l'amministrazione UEFA forma gruppi e teste di serie per il primo turno di qualificazione in conformità con il ranking per club stabilito all'inizio della stagione e in linea con i principi stabiliti dal Comitato delle Competizioni per Club.

Le 94 squadre (87 qualificate direttamente e 7 coppie di squadre provenienti dal turno preliminare) sono suddivise in sette gruppi (grouppi da 1 a 7) da 10 squadre e in due (gruppi 8 e 9) da 12 squadre.

Le 94 squadre (87 qualificate direttamente e 7 coppie di squadre del turno preliminare), di cui 47 sono teste di serie e 47 non teste di serie, sono distribuite equamente nei nove gruppi.

Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra.

Gruppo 1 (teste di serie in grassetto)



Vaduz (LIE)

Kilmarnock (SCO)

Brann (NOR)

Vitebsk (BLR)

Malmö (SWE)

Shamrock Rovers (IRL)

Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah's Quay Nomads (WAL)

KuPS Kuopio (FIN)

Breidablik (ISL)

Gruppo 2 (teste di serie in grassetto)

Hajduk (CRO)

Legia (POL)

Radnicki Niš (SRB)

CSKA Sofia (BUL)

Ordabasy Shymkent (KAZ)

Flora (EST)

Torpedo Kutaisi (GEO)

Sant Julià (AND)/Europa (GIB)

Titograd (MNE)

Gzira United (MLT)

Gruppo 3 (teste di serie in grassetto)

Tobol Kostanay (KAZ)

Kukësi (ALB)

FCSB (ROU)

Čukarički (SRB)

Maccabi Haifa (ISR)

Milsami Orhei (MDA)

Mura (SVN)

Debrecen (HUN)

Banants (ARM)

Jeunesse Esch (LUX)

Gruppo 4 (teste di serie in grassetto)



Rangers (SCO)

Brøndby (DEN)

Cork (IRL)

Molde (NOR)

Crusaders (NIR)

Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)

B36 (FRO)

Inter Turku (FIN)

KR (ISL)

Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB)

Gruppo 5 (teste di serie in grassetto)



Fehérvár (HUN)

Zrinjski (BIH)

Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Neftçi (AZE)

Levski Sofia (BUL)

Hibernians (MLT)

Ružomberok (SVK)

Akademija Pandev (MKD)

Speranta Nisporeni (MDA)

FK Zeta (MNE)

Gruppo 6 (teste di serie in grassetto)



Spartak Trnava (SVK)

Žalgiris Vilnius (LTU)

Fola Esch (LUX)

Alashkert (ARM)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Chikhura Sachkhere (GEO)

Rīgas FS (LVA)

Budapest Honvéd (HUN)

Makedonija Skopje (MKD)

Radnik Bijeljina (BIH)

Gruppo 7 (teste di serie in grassetto)



Apollon Limassol (CYP)

Kairat Almaty (KAZ)

Ventspils (LVA)

Cracovia Kraków (POL)

Dinamo Tbilisi (GEO)

Teuta (ALB)

La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Široki Brijeg (BIH)

DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Kauno Žalgiris (LTU)

Gruppo 8 (teste di serie in grassetto)



Haugesund (NOR)

Aberdeen (SCO)

Stjarnan (ISL)

Norrköping (SWE)

Dinamo Minsk (BLR)

Riteriai (LTU)

Liepāja (LVA)

Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR)

Saint Patrick's (IRL)

RoPS Rovaniemi (FIN)

KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)

Gruppo 9 (teste di serie in grassetto)



Hapoel Beer-Sheva (ISR)

AEK Larnaca (CYP)

Domžale (SVN)

Pyunik (ARM)

Sabail (AZE)

Budućnost Podgorica (MNE)

U Craiova 1948 (ROU)

Balzan (MLT)

Laçi (ALB)

Shkupi (MKD)

Petrocub-Hincesti (MDA)

Narva Trans (EST)

Teste di serie in grassetto.



Procedura del sorteggio

Gruppi da 1-7

Tutte le squadre dei sette gruppi sono state ordinate in modo casuale e identificate da un numero: da 1 a 5 per le teste di serie e da 6 a 10 per le non teste di serie.

Verranno preparate due urne, una con le palline che contengono le squadre teste di serie identificate coi numeri da 1 a 5 e un’altra con le palline delle non teste di serie numerate da 6 a 10.

Da ciascuna urna verrà presa una pallina e posizionata in un’altra urna vuota posta al centro dove le palline verranno mescolate. Una delle due palline viene estratta a caso e poi aperta per mostrare il numero che contiene. La seconda pallina viene quindi estratta per completare l’abbinamento. Il risultato di questo sorteggio si applica a tutti e sette i gironi.

Ad esempio, se la prima pallina sorteggiata contiene il numero 2 e la seconda il numero 8, i club ai quali sono stati assegnati i numeri 2 e 8 in ciascuno dei sette gruppi, si affronteranno. Inoltre la prima pallina sorteggiata – quindi in questo esempio il numero 2 – giocherà l’andata in casa e questo criterio si applicherà per tutti e sette i gruppi.

La stessa procedura verrà utilizzata per completare gli accoppiamenti con le rimanenti palline.

Gruppi 8 e 9

Tutte le squadre dei due gruppi sono state ordinate in modo casuale e identificate da un numero: da 1 a 6 per le teste di serie e da 7 a 12 per le non teste di serie.

Verranno preparate due urne, una con le palline che contengono le squadre teste di serieidentificate coi numeri da 1 a 6 e un’altra con le palline delle non teste di serie numerate da 7 a 12.

Da ciascuna urna verrà presa una pallina e posizionata in un’altra urna vuota posta al centro dove le palline verranno mescolate. Una delle due palline viene estratta a caso e poi aperta per mostrare il numero che contiene. La seconda pallina viene quindi estratta per completare l’abbinamento. Il risultato di questo sorteggio si applica a entrambi i gironi.

Ad esempio, se la prima pallina sorteggiata contiene il numero 2 e la seconda il numero 8, i club ai quali sono stati assegnati i numeri 2 e 8 in ciascuno dei due gruppi, si affronteranno. Inoltre la prima pallina sorteggiata – quindi in questo esempio il numero 2 – giocherà l’andata in casa e questo criterio si applicherà per tutti e due i gruppi.

La stessa procedura verrà utilizzata per completare gli accoppiamenti con le rimanenti palline.

I coefficienti dei club vengono determinati O dalla somma dei punti totalizzati nelle cinque stagioni precedenti, O dal coefficiente della federazione di appartenenza nello stesso lasso di tempo CONSIDERANDO IL MAGGIORE TRA I DUE PUNTEGGI (secondo un nuovo sistema introdotto dal 2018/19 in poi).

L'esito del sorteggio è provvisorio e soggetto agli esiti delle indagini e/o dei procedimenti legali nonché a conferma finale da parte della UEFA.