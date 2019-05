L'Arsenal sbanca Valencia e vola in finale

Dopo 13 anni, l'Arsenal stacca il biglietto per una finale continentale e lo fa grazie a Pierre-Emerick Aubameyang, che con una tripletta orienta a favore dei Gunners la semifinale di ritorno di UEFA Europa League, che si chiude sul 4-2 per gli ospiti.

In una settimana caratterizzata dalle rimonte, il Valencia prova a metterne a segno un'altra in una sfida che trova un padrone solo a 21' dal termine, quando Aubameyang firma la rete del 3-2 inglese, per poi completare la sua personale tripletta nel finale.

In precedenza, Kevin Gameiro aveva portato per due volte in vantaggio il Valencia, ma i padroni di casa si erano fatti raggiungere prima da Aubameyang e poi da Alexandre Lacazette.

La seconda rete di Aubameyang è quella che manda definitivamente al tappeto il Valencia. L'attaccante dei Gunners arrotonda il punteggio nel finale, con la sfida che si chiude sul 4-2. Il feeling tra Unai Emery e la UEFA Europa League sembra destinato a continuare.

Migliore in campo: Pierre-Emerick Aubameyang

L'esultanza dei marcatori ©Getty Images

Non solo l'uomo partita, ma il migliore dell'intero doppio confronto. Aubameyang si è rivelato decisivo sia all'andata che al ritorno, segnando un gol cruciale a Londra prima di realizzare una sontuosa tripletta a Valencia. Chi riucirà a fermarlo?

Statistiche chiave

6: l'Arsenal si appresta a disputare la sua sesta finale europea, la prima dal 2006. In precedenza ne ha vinta solo una, quella del 1994 in Coppa delle Coppe.

19: Emery ha vinto 19 sfide cosecutive a eliminazione diretta in UEFA Europa League (finali comprese); l'ultima eliminazione subita risale alle semifinali 2011/12, quando allenava il Valencia.

4: Emery disputerà la sua quarta finale di UEFA Europa League, dopo aver vinto il trofeo con il Siviglia nel 2014, 2015 e 2016.

28: l'Arsenal ha vinto 28 doppi confronti europei su 28 dopo essersi imposto all'andata con due o più reti di scarto.

9: Lacazette ha segnato nove gol nelle ultime 11 sfide a eliminazione di UEFA Europa League disputate.

8: Lacazette (4) and Aubameyang (4) hanno segnato gli ultimi otto gol dell'Arsenal in UEFA Europa League.

11: Gameiro ha segnato 11 gol nelle ultime 12 gare casalinghe giocate da titolare in UEFA Europa League, confezionando anche un assist.

9: Il Valencia è andato a bersaglio per primo nelle ultime nove gare casalinghe di UEFA Europa League.