Sorteggio fase a gironi di Europa League: tutte le squadre

Quando e dove si svolge il sorteggio?

Il sorteggio è in programma venerdì 30 agosto alle 13 CEST e si svolge al Grimaldi Forum di Montecarlo.



Chi partecipa?

104.000 Sevilla (ESP)

101.000 Arsenal (ENG)

93.000 Porto (POR)

81.000 Roma (ITA)

78.000 Manchester United (ENG)

65.000 Dynamo Kyiv (UKR)

62.000 Beşiktaş (TUR)

54.500 Basel (SUI)

50.000 Sporting CP (POR)

48.000 CSKA Moskva (RUS)

40.000 Wolfsburg (GER)

37.000 Lazio (ITA)

37.000 PSV Eindhoven (NED)

34.500 Krasnodar (RUS)

31.000 Celtic (SCO)

31.000 København (DEN)

31.000 Braga (POR)

29.500 Gent (BEL)

29.000 Borussia Mönchengladbach (GER)

27.500 Young Boys (SUI)

27.500 Astana (KAZ)

27.000 Ludogorets (BUL)

25.500 APOEL (CYP)

24.000 Eintracht Frankfurt (GER)

23.000 Saint-Étienne (FRA)

22.000 Qarabağ (AZE)

22.000 Feyenoord (NED)

20.713 Getafe (ESP)

20.713 Espanyol (ESP)

20.000 Malmö (SWE)

18.000 Partizan (SRB)

17.500 Standard Liège (BEL)

17.092 Wolves (ENG)

11.699 Rennes (FRA)

11.500 Rosenborg (NOR)

10.500 İstanbul Başakşehir (TUR)

10.500 AZ Alkmaar (NED)

9.646 Vitória SC (POR)

8.000 Trabzonspor (TUR)

7.780 Olexandriya (UKR)

6.250 Dudelange (LUX)

6.250 LASK (AUT)

6.250 Wolfsberg (AUT)

6.000 Slovan Bratislava (SVK)

6.000 Lugano (SUI)

5.250 Rangers (SCO)

3.500 CFR Cluj (ROU)

3.500 Ferencváros (HUN)

17 squadre qualificate di diritto

21 squadre provenienti dagli spareggi

6 squadre trasferite dagli spareggi di UEFA Champions League

4 squadre trasferite dal percorso Piazzate del terzo turno preliminare di UEFA Champions League

Come funziona il sorteggio?

©UEFA via Getty Images

Le 48 partecipanti vengono suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia.

I coefficienti dei club sono determinati dalla somma dei punti totalizzati nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo, in base al più alto.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre provenienti da Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

UEFA Europa League Player of the Season

I candidati al premio UEFA Europa League Player of the Season ©UEFA.com

Durante la cerimonia sarà anche consegnato il premio UEFA Europa League Player of the Season 2018/19. In lizza figurano Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović.

Quando si gioca la fase a gironi?

19 settembre: prima giornata

3 ottobre: seconda giornata

24 ottobre: terza giornata

7 novembre: quarta giornata

28 novembre: quinta giornata

12 dicembre: sesta giornata

Quali sono le tappe successive?

Il Gdansk Stadium ospiterà la finale ©Getty Images

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno



Mercoledì 27 maggio: finale – Gdansk Stadium