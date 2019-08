I candidati al premio di Giocatore della Stagione di Europa League

Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović sono i candidati al premio di miglior giocatore di UEFA Europa League nella stagione 2018/19.

Giroud (Chelsea) è stato capocannoniere della scorsa edizione con 11 gol in 14 partite, realizzando anche cinque assist e affermandosi come punto focale del prolifico attacco dei Blues.

Hazard, suo ex compagno di squadra, è stato il migliore in campo nella finale a Baku vinta 4-1 sull'Arsenal, grazie a una doppietta alla sua ultima presenza prima di partire per il Real Madrid.

Jović è stato invece il giocatore di maggior rilievo dell'Eintracht Frankfurt, che ha infiammato la competizione prima di uscire contro il Chelsea in semifinale. L'attaccante serbo ha firmato 10 gol in 14 partite e ha convinto il Real Madrid ad acquistare anche lui.

Il premio sarà consegnato durante il sorteggio della fase girone di UEFA Europa League del 30 agosto a Montecarlo.

Olivier Giroud (Chelsea)

Presenze: 14

Minuti: 1125

Gol: 11

Assist: 5

Eden Hazard (Chelsea)

Presenze: 8

Minuti: 451

Gol: 2

Assist: 2

Luka Jović (Eintracht Frankfurt)

Presenze: 14

Minuti: 953

Gol: 10

Assist: 1

Classifica giocatori (4°-10° posto)

Aubameyang (Arsenal) ©Getty Images

4 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) – 65 punti

5 Alexandre Lacazette (Arsenal) – 19 punti

6 N'Golo Kanté (Chelsea) – 16 punti

7 João Félix (Benfica, ora Atlético) – 12 punti

8 Willian (Chelsea) – 11 punti

9= Pedro Rodríguez (Chelsea) – 9 punti

9= Sébastien Haller (Eintracht, ora West Ham) – 9 punti

La squadra della stagione di UEFA Europa League

Criteri di voto

La giuria era formata dagli allenatori delle 48 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Europa League 2018/19 e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA.

Allenatori e giornalisti erano chiamati a selezionare tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

I vincitori precedenti

2017/18: Antoine Griezmann

2016/17: Paul Pogba

Di' la tua

