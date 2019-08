Info squadra: Porto

FC Porto

Anno di fondazione: 1893

Soprannome: Dragões (Dragoni)

Titoli in competizioni UEFA per club (secondo posto tra parentesi)

• Coppa dei Campioni (2): 1987, 2004

• Coppa UEFA/UEFA Europa League (2): 2003, 2011

• Coppa delle Coppe UEFA: (1984)

• Supercoppa UEFA (1): 1987, (2003), (2004), (2011)

• Coppa Intercontinentale (2): 1987, 2004

Titoli nazionali (più recente tra parentesi)

Campionato: 27 (2013)

Coppa del Portogallo: 16 (2011)

Ultimi dieci anni in Europa (UEFA Europe League se non specificato)

2018/19: quarti UEFA Champions League

2017/18: ottavi UEFA Champions League

2016/17: ottavi UEFA Champions League

2015/16: sedicesimi (dopo la fase a gironi di UEFA Champions League)

2014/15: quarti di finale UEFA Champions League

2013/14: quarti (dopo la fase a gironi di UEFA Champions League)

2012/13: ottavi UEFA Champions League

2011/12: sedicesimi (dopo la fase a gironi in UEFA Champions League)

2010/11: vincitore

2009/10: ottavi UEFA Champions League



Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria in casa più ampia

9-0: Porto - Rabat Ajax FC

17/09/86, andata primo turno Coppa dei Campioni

• Vittoria più ampia in trasferta

1-8: Portadown FC - Porto

03/10/90, ritorno primo turno Coppa dei Campioni

• Sconfitta in casa più pesante

0-5: Porto - Liverpool

14/02/18, ottavi UEFA Champions League

• Sconfitta esterna più pesante

6-1: due voltela più recente contro il Bayern

21/04/15, ritorno quarti UEFA Champions League

5-0: due volte, la più recente contro l'Arsenal FC

09/03/10, ritorno ottavi UEFA Champions League

UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale)

• Vittoria in casa più ampia

7-0: Porto - FC Avenir Beggen

17/09/75, andata primo turno

• Vittoria più ampia in trasferta

2-5: FC Spartak Moskva - Porto

14/04/11, ritorno quarti di finale

• Sconfitta in casa più pesante

0-2: Porto - FC Nantes

15/09/71, andata primo turno

• Sconfitta esterna più pesante

4-0: due volte, la più recente contro il Manchester City FC

22/02/12, ritorno sedicesimi