Nato e cresciuto ad Haarlem, nei Paesi Bassi, Orkun Kökçü ha realizzato un sogno d’infanzia quando nel 2025 è approdato al Beşiktaş (inizialmente in prestito) dal Benfica.

Oggi capitano della squadra, il centrocampista, che vanta anche 56 presenze con la nazionale turca, spiega perché è sempre stato un tifoso delle “Aquile Nere” e quali sono gli obiettivi del Beşiktaş di Vincenzo Italiano in Europa League.

Intervista realizzata il 30 ottobre 2026

Un'infanzia da tifoso del Beşiktaş

Sia dal lato paterno che materno, sono tutti tifosi del Beşiktaş. Quindi, essendo cresciuto in quell’ambiente, immagino si possa dire che non avessi molta scelta. Ma quando ci ripenso ora, ne sono anche felice.

Tutti i miei amici più cari nei Paesi Bassi tifavano per il Galatasaray o per il Fenerbahçe. Provavo la sensazione di essere unico, che in realtà è un sentimento che si adatta bene al mio carattere perché, ovunque mi trovi, mi piace sempre sentirmi speciale.

Il padre di Orkun, Halis (a sinistra), e suo fratello Ozan Kökçü, nella foto scattata nel 2023 ANP via Getty Images

Sul percorso professionale nei Paesi Bassi

Il Groningen voleva mio fratello [il centrocampista Ozan Kökçü, oggi nazionale dell’Azerbaigian]. In realtà non volevano me, ma dato che era a due ore di distanza, mia madre e mio padre non volevano lasciare mio fratello lì. Quindi, per evitare di lasciare mio fratello lì da solo, i miei genitori... Beh, diciamo solo che alla fine sono stato io a ricevere il “biglietto fortunato” per andare con loro!

Poi è entrato in scena il Feyenoord quando sono stato convocato nella Nazionale Under 14 o Under 15 dei Paesi Bassi. Lì mi hanno visto in azione. Volevano inserirmi nel loro vivaio. Così, abbiamo dovuto prendere una decisione: mio fratello e mio padre sono rimasti a Groninga. Io e mia madre siamo tornati a casa nostra, dato che era più vicina a Rotterdam. Le cose sono andate avanti così per due o tre anni; vedevo mio fratello e mio padre solo per un giorno ogni fine settimana

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I punti di forza del Beşiktaş sotto la guida di Vincenzo Italiano

Tutta la squadra, sia i titolari che le riserve, è concentrata sullo stesso obiettivo. È un aspetto positivo perché, qualunque sia il giocatore a cui l’allenatore dà la possibilità di giocare, si fa trovare pronto. Tutti sanno cosa fare. Tutti condividono lo stesso atteggiamento mentale. E penso che le idee del nostro allenatore sul gioco siano in sintonia con quelle della squadra. Stiamo praticando un calcio offensivo con un pressing alto.

Anche ai nostri tifosi piace. L’atmosfera durante le nostre partite in casa è particolarmente importante, poiché riflette l’armonia tra i tifosi e la squadra. Se non pratichiamo un calcio ambizioso e offensivo, i tifosi non ci sosterranno con lo stesso entusiasmo.

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Sul suo passaggio dal Benfica al Beşiktaş

È stato un momento speciale. Giocare per il Beşiktaş è un sogno che coltivo fin da quando ero bambino, e adesso esserne il capitano è come vivere il mio sogno d’infanzia.

Ma non finisce qui: abbiamo altri obiettivi da raggiungere e ho anche delle ambizioni personali, tutte legate al Beşiktaş. In questo momento, sono esattamente dove voglio essere; sono nel posto a cui appartengo.