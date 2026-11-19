Benfica, Bournemouth e Ferencváros cercano conferme alla quinta giornata di UEFA Europa League, mentre Celtic e Milan sono tra le squadre più blasonate che hanno ancora qualcosa da dimostrare.

La nostra anteprima seleziona le partite da non perdere, le principali statistiche e i probabili protagonisti di questa giornata.

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I temi principali

L'Olympiacos, imbattuto, ospita il Milan di Ruben Amorim, che finora ha perso tre partite della fase campionato. I rossoneri non hanno mai vinto al Pireo, dove hanno pareggiato 2-2 nel 1959 e perso 3-1 nel 2018.

Nonostante il sorteggio contro squadre del calibro di Milan e Real Sociedad, il Bournemouth è a punteggio pieno dopo quattro partite ma può aspettarsi una dura prova contro il Celta Vigo, che ha urgente bisogno di punti.

Il Celtic resta in zona eliminazione ma ha ritrovato un po' di fiducia con il 3-2 contro il Beşiktaş alla quarta giornata. "Mancano quattro partite e abbiamo bisogno di altre vittorie", ha dichiarato l'attaccante Benjamin Nygren in vista della gara contro il Torreense, promettente squadra portoghese.

Come Benfica e Bournemouth, il Ferencváros ha 12 punti prima della quinta giornata e cercherà di concluderla con 15 contro gli sloveni del Celje. La squadra ungherese non perde da 12 partite casalinghe in Europa (9 vittorie, 3 pareggi).

Statistica della settimana Il Sunderland ha effettuato 39 tiri fuori dallo specchio in questa edizione, otto in più di qualsiasi altra squadra.

Sergio Gómez, terzino sinistro della Real Sociedad Getty Images

Giocatore da tenere d'occhio: Sergio Gómez (Real Sociedad)

Dopo gli esordi nelle giovanili del Barcellona nel ruolo di esterno, Sergio Gómez ha fatto un bel percorso. Spostato nel ruolo di terzino sinistro al ritorno in Spagna nel 2024, l'ex giocatore di Anderlecht e Manchester City ha segnato tre gol in Europa League 2026/27. "Non avrei mai pensato di giocare in difesa, ma i calciatori si evolvono". Utilizzato come ala all'occorrenza, potrebbe essere impiegato principalmente nel reparto arretrato nella trasferta contro il Crystal Palace.

L'OFI Creta esulta dopo un gol in Europa League NurPhoto via Getty Images

Club sotto i riflettori: OFI Crete

L'OFI Creta, vincitore della Coppa di Grecia per la seconda volta la scorsa stagione, ha conquistato sei punti su 12 nella sua prima partecipazione alla fase campionato. L'OFI (che sta per Omilos Filathlōn Īrakleiou, Club Sportivo di Heraklion) ha vinto 2-0 contro l'Hapoel Beer-Sheva alla quarta giornata e l'allenatore Christos Kontis ha dichiarato: "Il risultato conta, ma il modo in cui lo ottieni conta ancora di più... È stato grazie al calcio che abbiamo giocato, al coraggio che abbiamo dimostrato e alla mentalità che si è vista in campo". La prossima avversaria ad approdare sull'isola sarà l'Anderlecht.