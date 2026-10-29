Anteprima quarta giornata di Europa League: in cinque puntano a restare a punteggio pieno

La fase campionato di UEFA Europa League raggiunge il giro di boa con la quarta giornata, quando cinque squadre proveranno a rimanere a punteggio pieno per allungare ulteriormente in classifica.

Ecco una breve anteprima della quarta giornata.

Guida alle partite

La Real Sociedad spera di dare seguito alla vittoria per 6-0 in casa del Lillestrøm nella terza giornata conquistando la sua prima vittoria della stagione – una prestazione definita dal suo allenatore Pellegrino Matarazzo come "incredibile". La prossima sfida vedrà la squadra affrontare un Lyon, reduce dalla sconfitta per 3-0 in casa dell'Hoffenheim dopo aver vinto le prime due partite; l’allenatore Paulo Fonseca ha lamentato la “mancanza di aggressività” della sua squadra.

È stato un inizio altalenante per i sette volte campioni d'Europa del Milan che hanno perso due partite nelle prime tre giornate: contro il Benfica e, più recentemente contro il Bournemouth, intervallate da una vittoria per 4-0 in casa del Salzburg. I rossoneri sono attesi da una prova difficile contro il Ferencváros, che rimane imbattuto con tre vittorie all’attivo; il centrocampista Kristoffer Zachariassen si è particolarmente distinto con tre gol e un assist.

Ancora a punteggio pieno, il Leverkusen rimane l’unica squadra a non aver ancora subito gol e affronterà un Marseille a zero punti dopo tre giornate. Il difensore argentino Facundo Medina affronterà la sua ex squadra dopo essere passato dall’OM al Leverkusen quest’estate.

Come il Marseille, anche il Celtic è a zero punti e si affiderà al suo pubblico per vincere la sua prima partita di questa fase campionato quando affronterà un Beşiktaş a quota sette punti. L'allenatore Martin O'Neill rimane ottimista sulle possibilità della sua squadra di qualificarsi: "Abbiamo ancora una possibilità. Dobbiamo vincere qui [al Celtic Park] e poi vincere in trasferta".

Statistica della Settimana Con dieci gol in tre giornate, il Benfica è la squadra col miglior attacco, ed è anche in vetta alla classifica insieme ad altre quattro squadre a punteggio pieno: Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros e Olympiacos.

Yeremy Pino in Europa col Crystal Palace Getty Images

Osservato speciale: Yeremy Pino (Crystal Palace)

Protagonista del successo in Conference League del Palace nella passata stagione, Yeremy Pino ha continuato a brillare in Europa, andando in gol nelle prime tre partite delle Eagles in questa edizione, e adesso è al primo posto in condivisione nella classifica marcatori. Giocatore imprevedibile e insidioso, con 27 presenze nella Nazionale spagnola, Pino ha compiuto da poco 24 anni e cercherà di segnare altri gol quando il Palace ospiterà l’Hoffenheim.

L'Union SG sta disputanto una grande stagione Photonews via Getty Images

Riflettori su un club: Union SG

Dopo aver fatto il suo esordio in Europa League solo nella stagione 2022/23 – quando è arrivato ai quarti di finale – i belgi dell’Union SG stanno diventando una presenza fissa in Europa, tanto da aver partecipato per la prima volta in assoluto alla Champions League nella scorsa stagione. Finora, in questa stagione, hanno ottenuto importanti vittorie contro Viktoria Plzeň (3-0) e H. Beer Sheva (4-0) oltre ad aver pareggiato 1-1 in casa della Real Sociedad, e il fatto che siano andati a segno sette diversi giocatori, dimostra la profondità della rosa a disposizione dell'allenatore David Hubert. Nella quarta giornata li attende un'interessante sfida in trasferta contro il Celta.