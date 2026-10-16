Anteprima terza giornata Europa League: sfide impegnative per Juventus, Milan, Beşiktaş e Crystal Palace

Juventus, Milan e Beşiktaş affrontano sfide impegnative alla terza giornata di UEFA Europa League, mentre il Celtic ospita il Celta Vigo.

La nostra anteprima mette in evidenza le partite di cartello, le principali statistiche e i giocatori da tenere d'occhio.

I temi principali

In testa alla classifica con due vittorie e sette gol, la Juventus affronterà una dura prova contro il Rennes di Franck Haise. "Ho visto la voglia di non accontentarsi", ha dichiarato Luciano Spalletti dopo la vittoria per 2-1 in casa del Celta. I bianconeri, però, non si aspettano una gara facile a Torino contro il Rennes, che in questa stagione ha subito una sola sconfitta.

Dopo aver vinto la sua prima partita casalinga europea alla seconda giornata, il Bournemouth ospita il Milan sette volte campione d'Europa. "È una partita importante", ha dichiarato il tecnico Marco Rose in vista della gara contro i rossoneri. "Abbiamo sei punti, quindi siamo abbastanza fiduciosi".

L'attaccante sudcoreano Hyeongyu Oh ha contribuito a tutte e tre le reti del Beşiktaş nella vittoria per 3-2 in casa dell'Hoffenheim alla seconda giornata (un assist e due gol). "Finché il mister e i tifosi avranno fiducia in me, darò il massimo", ha dichiarato il 25enne attaccante, che cercherà di mettere in difficoltà il Crystal Palace detentore della Conference League.

Celtic-Celta è un derby che non passa inosservato, ma entrambe le squadre sono ancora a zero punti. "Penso che possiamo ancora qualificarci", ha affermato l'allenatore del Celtic, Martin O'Neill. "Questa competizione deve darci le motivazioni giuste", ha dichiarato il collega avversario Claudio Giráldez.

Statistica della settimana Con tre gol alla seconda giornata contro il Salisburgo, il milanista Alphadjo Cissé è diventato il giocatore italiano più giovane a segnare una tripletta nelle competizioni UEFA per club maschili, all'età di 19 anni e 358 giorni.

Massire Sylla contro la Real Sociedad BELGA MAG/AFP via Getty Images

Osservato speciale: Massire Sylla (Union SG)

"Sarà il prossimo a essere ceduto per una grossa cifra", ha dichiarato un compagno del difensore Massire Sylla a un quotidiano belga prima dell'1-1 tra Union SG e Real Sociedad alla seconda giornata. Il ventunenne senegalese ha poi offerto un'altra prestazione autorevole, con un salvataggio sulla linea decisivo per la vittoria. Acquistato a gennaio dal Lyn di Oslo, il giocatore spera in un'altra buona prestazione nella partita casalinga contro l'Hapoel Beer-Sheva.

Highlights Europa League: Celje - Omonia 0-3

Club sotto i riflettori: Omonia

In vista della sfida contro il Benfica, la squadra cipriota resta saldamente tra le sei al comando sotto la guida di Henning Berg. Tuttavia, l'ex difensore del Manchester United ha ribadito: "Non è merito mio; abbiamo un'ottima squadra e uno staff eccellente, oltre al grande sostegno della dirigenza e dei tifosi". Con quattro gol segnati e nessuno subito, i 22 volte campioni di Cipro onorano le parole del loro inno, che li definisce "leoni in difesa, cannoni in attacco".