Anteprima seconda giornata Europa League: Juventus, Benfica, Lyon e Crystal Palace cercano un'altra vittoria

Dopo una prima giornata ricca di azione, la fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 prosegue giovedì 15 ottobre con un'altra serie di incontri avvincenti.

La nostra anteprima mette in evidenza le partite più importanti, le principali statistiche e i probabili protagonisti della nuova stagione.

Cosa guardare

L'allenatore del Crystal Palace, Pierre Sage, torna in Francia per affrontare il Lione, che ha allenato da novembre 2023 a gennaio 2025. Entrambe le squadre hanno iniziato con una vittoria e vogliono sicuramente mantenere lo slancio.

Union SG e Real Sociedad hanno partecipato alla UEFA Champions League negli ultimi anni, quindi hanno buone speranze di arrivare lontano in questo torneo. Il loro inizio, però, è stato diverso: la squadra belga ha battuto il Viktoria Plzeň per 3-0 in trasferta, mentre la Real Sociedad è stata sconfitta 2-1 in casa dal Bournemouth.

La Juventus ha lanciato un messaggio forte alla prima giornata, con un sensazionale 5-0 sul NEC e cinque marcatori diversi. Il Celta ha perso in trasferta contro l'Omonia ma è più ostico in casa: la scorsa stagione ha perso solo due partite su sette allo stadio Balaídos (4 vittorie e 1 sconfitta) e ha poi raggiunto i quarti di finale.

Benfica e Celtic si affrontano per la nona volta, ma la prima in questa competizione. Gli otto precedenti risalgono tutti alla Champions League/Coppa dei Campioni, con quattro vittorie per il Celtic, tre per il Benfica e un pareggio.

Statistica della settimana Bamidele Yusuf ha servito tutti e tre gli assist nella vittoria per 3-1 del Ferencváros sul Celtic alla prima giornata, superando qualsiasi altro giocatore.

Osservato speciale: Tobias Guddal (Sparta Praha)

Guarda il primo gol di Europa League di Guddal

Non capita spesso che un difensore centrale sia in testa alla classifica dei marcatori, ma è proprio quello che è successo finora dopo i due gol in tre minuti di Tobias Guddal che hanno contribuito al 4-1 dello Sparta Praga contro l'Ararat-Armenia alla prima giornata. Il secondo gol è arrivato con una splendida conclusione a giro da dentro l'area. "Prima della stagione avevamo detto che uno dei nostri obiettivi era proprio segnare di più con i difensori", ha dichiarato l'allenatore Brian Priske. Riuscirà Guddal a ripetersi in casa contro il Lillestrøm?

Squadra sotto i riflettori: Torreense

Highlights Europa League: Lillestrøm - Torreense 1-2

Il Torreense, squadra del campionato cadetto portoghese, ha sorpreso tutti vincendo la coppa nazionale contro lo Sporting CP e ha continuato a stupire alla prima giornata, trionfando in casa del Lillestrøm al suo debutto europeo. Ora ospita gli inglesi del Sunderland con l'obiettivo di diventare la prima squadra di seconda serie a superare la fase campionato di una competizione UEFA. ﻿