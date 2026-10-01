Indovinane Sei di Europa League: tutto quello che c'è da sapere su

Indovinane Sei, presentato da Betano, è il gioco che ti permette di vincere fantastici premi se indovini i risultati di sei partite di UEFA Europa League in una giornata.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come funziona il gioco, le scadenze, il calcolo dei punti e l'organizzazione del campionato.

Gioca subito a Indovinane Sei!

Come funziona

In ogni giornata è possibile pronosticare il risultato e la prima squadra a segnare in sei partite. Le sei partite sono preselezionate e tutte le squadre saranno presenti prima o poi nella fase campionato. Gioca il booster 2x in una partita per raddoppiare il tuo punteggio per quella partita.

Scadenze

È possibile modificare i pronostici in qualsiasi momento fino al calcio d'inizio della partita in questione. Una volta che la partita sarà iniziata, i pronostici saranno bloccati e i punti saranno aggiornati in base agli eventi della partita.

Calcolo dei punteggi

Per ogni partita ci sono tanti modi per fare punti:

Esito dell'incontro

• Indovina la squadra vincitrice o il pareggio: +3 punti

*Il risultato si intende al termine dei tempi regolamentari, cioè dopo 90 minuti o dopo 120 minuti se la partita va ai tempi supplementari. Le partite decise ai calci di rigore sono considerate pareggi.

Risultato esatto

• Indovina il numero di gol della squadra di casa: +2 punti

• Indovina il numero di gol della squadra in trasferta: +2 punti

• Indovina la differenza gol tra le due squadre: +3 punti

*I gol segnati ai calci di rigore dopo i supplementari non contano.

Bonus sfavorite

• Indovina un risultato pronosticato da meno del 10% degli altri giocatori: +5 punti

Pronostici secondari (dall'ottava giornata in poi)

• I pronostici secondari (primo marcatore, punteggio a fine primo tempo, ecc.) valgono da tre a 15 punti a seconda della difficoltà.

*Nota: per i pronostici sui marcatori, gli autogol non vengono conteggiati.

*Nota: per i pronostici sui clean sheet, i portieri devono giocare 60 minuti.

Booster 2x

In ogni giornata, puoi usare il booster 2x su una partita per raddoppiare il tuo punteggio! Per la finale, verrà applicato automaticamente e il tuo punteggio verrà raddoppiato.

Campionati

I campionati ti consentono di sfidare amici, familiari e colleghi, ma anche altri giocatori di tutto il mondo.

Campionati private

Nei campionati privati puoi sfidare i tuoi amici, familiari o colleghi. Crea un campionato e condividi il codice univoco con tutti i tuoi avversari. Non c'è limite al numero di campionati privati a cui puoi partecipare, ma puoi crearne un massimo di 100.

Campionati pubblici

Verrai automaticamente inserito nella classifica globale insieme a tutti gli altri giocatori di Indovinane Sei del mondo. A seconda delle impostazioni attivate nel tuo profilo UEFA, verrai anche aggiunto automaticamente a un campionato pubblico con altre persone del tuo paese. Inoltre, potrai selezionare la tua squadra preferita e partecipare a un campionato pubblico con altre persone che tifano per la tua stessa squadra.

Premi

Primo premio: un viaggio indimenticabile

Il vincitore assoluto si aggiudicherà due biglietti per la finale di UEFA Europa League 2027/28 a Bucarest, voli e alloggio inclusi!

Secondo premio: una maglia ufficiale e FC 27

Il secondo classificato vincerà una maglia a scelta tra quelle delle squadre che giocano nelle competizioni UEFA in questa stagione e una copia di FC 27.

Terzo posto: un pallone ufficiale

Il terzo classificato riceverà un pallone ufficiale di questa edizione della Europa League.

Gioca subito a Indovinane Sei!