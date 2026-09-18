UEFA Europa League: tutte le Prestazioni della Settimana

La Prestazione della Settimana by Hankook, viene assegnata al termine di ogni giornata di UEFA Europa League – tieni traccia dei vincitori in questo articolo.

Prestazione della Settimana

La squadra di Henning Berg si aspettava una prova difficile contro gli spagnoli del Celta nella prima giornata, ma grazie al gol all'88' di Jure Balkovec con uno splendido tiro dalla distanza, il club cipriota ha ottenuto una vittoria tanto inaspettata quanto meritata.

Il Celta ha totalizzato 20 tiri in porta contro i dieci dell’Omonia, con il 56% di possesso palla, ma le occasioni migliori sono state della squadra cipriota, con Radu autore di grandissime parate sulle conclusioni di Ewandro e Jean-Kevin Duverne nel primo tempo. "Abbiamo battuto una squadra della Liga", ha dichiarato Balkovec, autore del gol della vittoria, prima di dividere i meriti con i compagni: "Il calcio però è uno sport di squadra".