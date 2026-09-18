Classifica fase campionato di Europa League: come vengono separate le squadre a pari punti

Nella fase campionato di UEFA Europa League, 36 club si sfidano in un girone unico e compongono un'unica classifica.

Al termine delle otto giornate delle fase campionato, le squadre classificate dalla prima all'ottava posizione accedono agli ottavi di finale. Le squadre classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione accedono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dalla venticinquesima alla trentaseiesima posizione vengono eliminate.

Cosa succede se le squadre sono a pari punti durante la fase campionato?

Tra la prima e la settima giornata, le squadre a pari punti vengono separate in base ai seguenti criteri, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione:

a. Differenza reti superiore nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggio numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Se applicando questi criteri le squadre risultano ancora in parità sotto tutti gli aspetti, viene assegnata la stessa posizione in classifica e i club vengono ordinati alfabeticamente in base al nome abbreviato.

Come vengono separate le squadre se terminano a pari punti?

Qualora due o più squadre siano a pari punti al termine della fase campionato, per determinare la classifica si applicano i seguenti criteri nel seguente ordine, come stabilito dall'articolo 18 del regolamento della competizione:

a. Differenza reti superiore nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

f. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dalle avversarie affrontate nella fase campionato

g. Differenza reti collettiva superiore delle avversarie affrontate nella fase campionato

h. Maggior numero di gol segnati collettivamente dalle avversarie affrontate nella fase campionato

i. Totale punti disciplinari inferiore, basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e funzionari della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j. Coefficiente del club superiore