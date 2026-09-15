Confermate le sedi delle finali di Europa League del 2028 e 2029

Sono state decise le sedi delle finali di UEFA Europa League del 2028 e 2029. La National Arena di Bucarest, in Romania, ospiterà la finale del 2028, mentre il National Stadium Serbia di Belgrado sarà il palcoscenico di quella del 2029.

Le prossime finali di Europa League 2027: Stadion Frankfurt, Francoforte

2028: National Arena, Bucarest

2029: National Stadium Serbia, Belgrado

La National Arena di Bucarest è lo stadio di casa dell'FCSB e ha ospitato la finale di Europa League del 2012 tra Atleti e Athletic Club, oltre a quattro partite di EURO 2020.

Il National Stadium Serbia, invece, è attualmente in fase di costruzione alla periferia di Belgrado.