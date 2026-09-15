Confermate le sedi delle finali di Europa League del 2028 e 2029
martedì 15 settembre 2026
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La National Arena di Bucarest, in Romania, ospiterà la finale del 2028, mentre il National Stadium Serbia di Belgrado sarà la sede di quella del 2029.
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Sono state decise le sedi delle finali di UEFA Europa League del 2028 e 2029. La National Arena di Bucarest, in Romania, ospiterà la finale del 2028, mentre il National Stadium Serbia di Belgrado sarà il palcoscenico di quella del 2029.
Le prossime finali di Europa League
2027: Stadion Frankfurt, Francoforte
2028: National Arena, Bucarest
2029: National Stadium Serbia, Belgrado
La National Arena di Bucarest è lo stadio di casa dell'FCSB e ha ospitato la finale di Europa League del 2012 tra Atleti e Athletic Club, oltre a quattro partite di EURO 2020.
Il National Stadium Serbia, invece, è attualmente in fase di costruzione alla periferia di Belgrado.
Scelte le sedi delle altre finali UEFA
2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera
2028 Champions League: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino
2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana
2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado
2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest
2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff