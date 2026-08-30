Fase campionato di Europa League: calendario per squadra

17/09/2026 Lillestrøm - Torreense

15/10/2026 Torreense - Sunderland (18:45)

22/10/2026 Ferencváros - Torreense (18:45)

05/11/2026 Torreense - Ararat-Armenia

26/11/2026 Torreense - Celtic

10/12/2026 Real Sociedad - Torreense

21/01/2027 Lech Poznań - Torreense

28/01/2027 Torreense - Olympiacos