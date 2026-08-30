Fase campionato di Europa League: calendario per squadra
domenica 30 agosto 2026
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Ciascuna delle 36 squadre di questa stagione di UEFA Europa League affronterà otto avversarie nella fase campionato.
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La terza fase campionato della UEFA Europa League prenderà il via mercoledì 16 settembre e si concluderà giovedì 28 gennaio con 18 partite in programma contemporaneamente.
Di seguito, il calendario completo delle partite di tutte e 36 le squadre..
Date fase campionato
Giornata 1: 16 & 17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, salvo diversa indicazione; tutti gli orari sono CET.
16/09/2026 Anderlecht - Lyon
15/10/2026 GNK Dinamo - Anderlecht
22/10/2026 Jagiellonia - Anderlecht
05/11/2026 Anderlecht - Salzburg (18:45)
26/11/2026 OFI Crete - Anderlecht
10/12/2026 Anderlecht - Hoffenheim (18:45)
21/01/2027 Anderlecht - Sunderland
28/01/2027 Marseille - Anderlecht
16/09/2026 Ararat-Armenia - Sparta Praha (18:45)
15/10/2026 Jagiellonia - Ararat-Armenia
22/10/2026 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)
05/11/2026 Torreense - Ararat-Armenia
26/11/2026 Salzburg - Ararat-Armenia (18:45)
10/12/2026 Ararat-Armenia - N.E.C. (18:45)
21/01/2027 Ararat-Armenia - Celje (18:45)
28/01/2027 Milan - Ararat-Armenia
16/09/2026 Sunderland - AZ Alkmaar
15/10/2026 AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
22/10/2026 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)
05/11/2026 AZ Alkmaar - Juventus
26/11/2026 Sparta Praha - AZ Alkmaar
10/12/2026 AZ Alkmaar - Sturm Graz (18:45)
21/01/2027 AZ Alkmaar - GNK Dinamo
28/01/2027 Benfica - AZ Alkmaar
16/09/2026 Milan - Benfica
15/10/2026 Benfica - Celtic
22/10/2026 Omonia - Benfica
05/11/2026 Benfica - Lech Poznań
26/11/2026 Viktoria Plzeň - Benfica (18:45)
10/12/2026 Benfica - OFI Crete
21/01/2027 N.E.C. - Benfica (18:45)
28/01/2027 Benfica - AZ Alkmaar
17/09/2026 Beşiktaş - Marseille
15/10/2026 Hoffenheim - Beşiktaş
22/10/2026 Beşiktaş - Crystal Palace
05/11/2026 Celtic - Beşiktaş
26/11/2026 Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
10/12/2026 Leverkusen - Beşiktaş
21/01/2027 Beşiktaş - Union SG (18:45)
28/01/2027 Omonia - Beşiktaş
17/09/2026 Real Sociedad - Bournemouth
15/10/2026 Bournemouth - Sturm Graz
22/10/2026 Bournemouth - Milan
05/11/2026 Sparta Praha - Bournemouth (18:45)
26/11/2026 Celta - Bournemouth (18:45)
10/12/2026 Bournemouth - Viktoria Plzeň
21/01/2027 Lillestrøm - Bournemouth (18:45)
28/01/2027 Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva
16/09/2026 Leverkusen - Celje
15/10/2026 Celje - Omonia (18:45)
22/10/2026 Celje - Salzburg
05/11/2026 Sturm Graz - Celje
26/11/2026 Ferencváros - Celje
10/12/2026 Celje - Olympiacos
21/01/2027 Ararat-Armenia - Celje (18:45)
28/01/2027 Celje - N.E.C.
16/09/2026 Omonia - Celta (18:45)
15/10/2026 Celta - Juventus
22/10/2026 Celtic - Celta
05/11/2026 Celta - Union SG
26/11/2026 Celta - Bournemouth (18:45)
10/12/2026 Marseille - Celta (18:45)
21/01/2027 Hapoel Beer-Sheva - Celta
28/01/2027 Celta - Lillestrøm
17/09/2026 Celtic - Ferencváros
15/10/2026 Benfica - Celtic
22/10/2026 Celtic - Celta
05/11/2026 Celtic - Beşiktaş
26/11/2026 Torreense - Celtic
10/12/2026 Omonia - Celtic (18:45)
21/01/2027 Celtic - Marseille
28/01/2027 Union SG - Celtic
17/09/2026 Crystal Palace - Lech Poznań
15/10/2026 Lyon - Crystal Palace (18:45)
22/10/2026 Beşiktaş - Crystal Palace
05/11/2026 Crystal Palace - Hoffenheim (18:45)
26/11/2026 Crystal Palace - Real Sociedad
10/12/2026 Jagiellonia - Crystal Palace (18:45)
21/01/2027 Crystal Palace - Sparta Praha
28/01/2027 Salzburg - Crystal Palace
16/09/2026 Hapoel Beer-Sheva - GNK Dinamo
15/10/2026 GNK Dinamo - Anderlecht
22/10/2026 GNK Dinamo - N.E.C. (18:45)
05/11/2026 Sunderland - GNK Dinamo
26/11/2026 GNK Dinamo - Leverkusen (18:45)
10/12/2026 Rennes - GNK Dinamo (18:45)
21/01/2027 AZ Alkmaar - GNK Dinamo
28/01/2027 GNK Dinamo - Sturm Graz
17/09/2026 Celtic - Ferencváros
15/10/2026 Ferencváros - Viktoria Plzeň
22/10/2026 Ferencváros - Torreense (18:45)
05/11/2026 Milan - Ferencváros (18:45)
26/11/2026 Ferencváros - Celje
10/12/2026 Lech Poznań - Ferencváros
21/01/2027 Ferencváros - Juventus (18:45)
28/01/2027 Hoffenheim - Ferencváros
16/09/2026 Hapoel Beer-Sheva - GNK Dinamo
15/10/2026 AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
22/10/2026 Union SG - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
05/11/2026 Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete
26/11/2026 Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
10/12/2026 Hapoel Beer-Sheva - Juventus (18:45)
21/01/2027 Hapoel Beer-Sheva - Celta
28/01/2027 Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva
17/09/2026 OFI Crete - Hoffenheim (18:45)
15/10/2026 Hoffenheim - Beşiktaş
22/10/2026 Hoffenheim - Lyon
05/11/2026 Crystal Palace - Hoffenheim (18:45)
26/11/2026 Hoffenheim - Sturm Graz
10/12/2026 Anderlecht - Hoffenheim (18:45)
21/01/2027 Olympiacos - Hoffenheim (18:45)
28/01/2027 Hoffenheim - Ferencváros
16/09/2026 Olympiacos - Jagiellonia
15/10/2026 Jagiellonia - Ararat-Armenia
22/10/2026 Jagiellonia - Anderlecht
05/11/2026 Le-ki Sofia - Jagiellonia (18:45)
26/11/2026 Sunderland - Jagiellonia
10/12/2026 Jagiellonia - Crystal Palace (18:45)
21/01/2027 Jagiellonia - Lyon (18:45)
28/01/2027 Viktoria Plzeň - Jagiellonia
17/09/2026 Juventus - N.E.C.
15/10/2026 Celta - Juventus
22/10/2026 Juventus - Rennes (18:45)
05/11/2026 AZ Alkmaar - Juventus
26/11/2026 Juventus - Omonia
10/12/2026 Hapoel Beer-Sheva - Juventus (18:45)
21/01/2027 Ferencváros - Juventus (18:45)
28/01/2027 Juventus - Real Sociedad
17/09/2026 Crystal Palace - Lech Poznań
15/10/2026 Lech Poznań - Leverkusen (18:45)
22/10/2026 Lech Poznań - Sunderland (18:45)
05/11/2026 Benfica - Lech Poznań
26/11/2026 Union SG - Lech Poznań (18:45)
10/12/2026 Lech Poznań - Ferencváros
21/01/2027 Lech Poznań - Torreense
28/01/2027 OFI Crete - Lech Poznań
16/09/2026 Leverkusen - Celje
15/10/2026 Lech Poznań - Leverkusen (18:45)
22/10/2026 OFI Crete - Leverkusen (18:45)
05/11/2026 Leverkusen - Marseille
26/11/2026 GNK Dinamo - Leverkusen (18:45)
10/12/2026 Leverkusen - Beşiktaş
21/01/2027 Leverkusen - Salzburg
28/01/2027 Lyon - Leverkusen
17/09/2026 Le-ki Sofia - Salzburg (18:45)
15/10/2026 N.E.C. - Levski Sofia
22/10/2026 Viktoria Plzeň - Levski Sofia
05/11/2026 Le-ki Sofia vs Jagiellonia (18:45)
26/11/2026 Marseille - Levski Sofia (18:45)
10/12/2026 Le-ki Sofia vs Lillestrøm
21/01/2027 Le-ki Sofia vs Milan
28/01/2027 Sunderland - Levski Sofia
17/09/2026 Lillestrøm - Torreense
15/10/2026 Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)
22/10/2026 Lillestrøm - Real Sociedad
05/11/2026 Lillestrøm - Viktoria Plzeň (18:45)
26/11/2026 Lyon - Lillestrøm
10/12/2026 Le-ki Sofia vs Lillestrøm
21/01/2027 Lillestrøm - Bournemouth (18:45)
28/01/2027 Celta - Lillestrøm
16/09/2026 Anderlecht - Lyon
15/10/2026 Lyon - Crystal Palace (18:45)
22/10/2026 Hoffenheim - Lyon
05/11/2026 Real Sociedad - Lyon (18:45)
26/11/2026 Lyon - Lillestrøm
10/12/2026 Lyon - Union SG
21/01/2027 Jagiellonia - Lyon (18:45)
28/01/2027 Lyon - Leverkusen
17/09/2026 Beşiktaş - Marseille
15/10/2026 Marseille - Olympiacos
22/10/2026 Sturm Graz - Marseille (18:45)
05/11/2026 Leverkusen - Marseille
26/11/2026 Marseille - Levski Sofia (18:45)
10/12/2026 Marseille - Celta (18:45)
21/01/2027 Celtic - Marseille
28/01/2027 Marseille - Anderlecht
16/09/2026 Milan - Benfica
15/10/2026 Salzburg - Milan (18:45)
22/10/2026 Bournemouth - Milan
05/11/2026 Milan - Ferencváros (18:45)
26/11/2026 Olympiacos - Milan (18:45)
10/12/2026 Milan - Sunderland
21/01/2027 Le-ki Sofia vs Milan
28/01/2027 Milan - Ararat-Armenia
17/09/2026 Juventus - N.E.C.
15/10/2026 N.E.C. - Levski Sofia
22/10/2026 GNK Dinamo - N.E.C. (18:45)
05/11/2026 N.E.C. - Omonia (18:45)
26/11/2026 N.E.C. - Rennes
10/12/2026 Ararat-Armenia - N.E.C. (18:45)
21/01/2027 N.E.C. - Benfica (18:45)
28/01/2027 Celje - N.E.C.
17/09/2026 OFI Crete - Hoffenheim (18:45)
15/10/2026 Rennes - OFI Crete
22/10/2026 OFI Crete - Leverkusen (18:45)
05/11/2026 Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete
26/11/2026 OFI Crete - Anderlecht
10/12/2026 Benfica - OFI Crete
21/01/2027 Sturm Graz - OFI Crete (18:45)
28/01/2027 OFI Crete - Lech Poznań
16/09/2026 Olympiacos - Jagiellonia
15/10/2026 Marseille - Olympiacos
22/10/2026 Olympiacos - Sparta Praha
05/11/2026 Rennes - Olympiacos (18:45)
26/11/2026 Olympiacos - Milan (18:45)
10/12/2026 Celje - Olympiacos
21/01/2027 Olympiacos - Hoffenheim (18:45)
28/01/2027 Torreense - Olympiacos
16/09/2026 Omonia - Celta (18:45)
15/10/2026 Celje - Omonia (18:45)
22/10/2026 Omonia - Benfica
05/11/2026 N.E.C. - Omonia (18:45)
26/11/2026 Juventus - Omonia
10/12/2026 Omonia - Celtic (18:45)
21/01/2027 Rennes - Omonia
28/01/2027 Omonia - Beşiktaş
17/09/2026 Real Sociedad - Bournemouth
15/10/2026 Union SG - Real Sociedad (18:45)
22/10/2026 Lillestrøm - Real Sociedad
05/11/2026 Real Sociedad - Lyon (18:45)
26/11/2026 Crystal Palace - Real Sociedad
10/12/2026 Real Sociedad - Torreense
21/01/2027 Real Sociedad - Viktoria Plzeň (18:45)
28/01/2027 Juventus - Real Sociedad
16/09/2026 Sturm Graz - Rennes
15/10/2026 Rennes - OFI Crete
22/10/2026 Juventus - Rennes (18:45)
05/11/2026 Rennes - Olympiacos (18:45)
26/11/2026 N.E.C. - Rennes
10/12/2026 Rennes - GNK Dinamo (18:45)
21/01/2027 Rennes - Omonia
28/01/2027 Sparta Praha - Rennes
17/09/2026 Le-ki Sofia - Salzburg (18:45)
15/10/2026 Salzburg - Milan (18:45)
22/10/2026 Celje - Salzburg
05/11/2026 Anderlecht - Salzburg (18:45)
26/11/2026 Salzburg - Ararat-Armenia (18:45)
10/12/2026 Salzburg - Sparta Praha
21/01/2027 Leverkusen - Salzburg
28/01/2027 Salzburg - Crystal Palace
16/09/2026 Ararat-Armenia - Sparta Praha (18:45)
15/10/2026 Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)
22/10/2026 Olympiacos - Sparta Praha
05/11/2026 Sparta Praha - Bournemouth (18:45)
26/11/2026 Sparta Praha - AZ Alkmaar
10/12/2026 Salzburg - Sparta Praha
21/01/2027 Crystal Palace - Sparta Praha
28/01/2027 Sparta Praha - Rennes
16/09/2026 Sturm Graz - Rennes
15/10/2026 Bournemouth - Sturm Graz
22/10/2026 Sturm Graz - Marseille (18:45)
05/11/2026 Sturm Graz - Celje
26/11/2026 Hoffenheim - Sturm Graz
10/12/2026 AZ Alkmaar - Sturm Graz (18:45)
21/01/2027 Sturm Graz - OFI Crete (18:45)
28/01/2027 GNK Dinamo - Sturm Graz
16/09/2026 Sunderland - AZ Alkmaar
15/10/2026 Torreense - Sunderland (18:45)
22/10/2026 Lech Poznań - Sunderland (18:45)
05/11/2026 Sunderland - GNK Dinamo
26/11/2026 Sunderland - Jagiellonia
10/12/2026 Milan - Sunderland
21/01/2027 Anderlecht - Sunderland
28/01/2027 Sunderland - Levski Sofia
17/09/2026 Lillestrøm - Torreense
15/10/2026 Torreense - Sunderland (18:45)
22/10/2026 Ferencváros - Torreense (18:45)
05/11/2026 Torreense - Ararat-Armenia
26/11/2026 Torreense - Celtic
10/12/2026 Real Sociedad - Torreense
21/01/2027 Lech Poznań - Torreense
28/01/2027 Torreense - Olympiacos
17/09/2026 Viktoria Plzeň - Union SG
15/10/2026 Union SG - Real Sociedad (18:45)
22/10/2026 Union SG - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
05/11/2026 Celta - Union SG
26/11/2026 Union SG - Lech Poznań (18:45)
10/12/2026 Lyon - Union SG
21/01/2027 Beşiktaş - Union SG (18:45)
28/01/2027 Union SG - Celtic
17/09/2026 Viktoria Plzeň - Union SG
15/10/2026 Ferencváros - Viktoria Plzeň
22/10/2026 Viktoria Plzeň - Levski Sofia
05/11/2026 Lillestrøm - Viktoria Plzeň (18:45)
26/11/2026 Viktoria Plzeň - Benfica (18:45)
10/12/2026 Bournemouth - Viktoria Plzeň
21/01/2027 Real Sociedad - Viktoria Plzeň (18:45)
28/01/2027 Viktoria Plzeň - Jagiellonia