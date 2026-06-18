Qualificazioni di Europa League: risultati, date e come funziona

Tredici squadre si sono qualificate direttamente per la fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Dodici dei posti rimanenti andranno alle squadre che supereranno le qualificazioni di Europa League, mentre 11 saranno assegnati alle squadre eliminate nel turno di spareggio della UEFA Champions League.

Vi spieghiamo come funzionano le qualificazioni ed elenchiamo il calendario e i risultati.

Quando si giocano i turni di qualificazione e gli spareggi della Europa League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026

Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026

Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026

Spareggi: 20 e 27 agosto 2026