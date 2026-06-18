Qualificazioni di Europa League: risultati, date e come funziona
giovedì 18 giugno 2026
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Le qualificazioni alla UEFA Europa League per la stagione 2026/27 vedranno la partecipazione di 52 squadre e si svolgeranno dal 9 luglio al 27 agosto.
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Tredici squadre si sono qualificate direttamente per la fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Dodici dei posti rimanenti andranno alle squadre che supereranno le qualificazioni di Europa League, mentre 11 saranno assegnati alle squadre eliminate nel turno di spareggio della UEFA Champions League.
Vi spieghiamo come funzionano le qualificazioni ed elenchiamo il calendario e i risultati.
Quando si giocano i turni di qualificazione e gli spareggi della Europa League 2026/27?
Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026
Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026
Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026
Spareggi: 20 e 27 agosto 2026
Primo turno di qualificazione
Squadre coinvolte
Percorso principale: 12 (entrano in questo turno)
Andata: 9 luglio
Dynamo Kyiv - Universitatea Cluj
Qarabağ - Vestri
Hajduk Split - Žilina
CSKA Sofia - Derry
Sheriff - Aluminij
Vojvodina - Ferencváros
Ritorno: 16 luglio
Universitatea Cluj - Dynamo Kyiv
Vestri - Qarabağ
Žilina - Hajduk Split
Derry - CSKA Sofia
Aluminij - Sheriff
Ferencváros - Vojvodina
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro accedono al secondo turno di qualificazione.
- Le squadre eliminate accedono al secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League.
Secondo turno di qualificazione
Squadre coinvolte
Percorso principale: 18 (12 squadre si aggiungono alle sei vincitrici del primo turno di qualificazione)
Andata: 23 luglio
Hammarby - Anderlecht
Qarabağ / Vestri - CSKA Sofia / Derry
Tromsø - Viktoria Plzeň
Twente - Vojvodina / Ferencváros
Beşiktaş - Midtjylland
Hajduk Split / Žilina - Pafos
Sheriff / Aluminij - Maccabi Tel-Aviv
St. Gallen - Benfica
Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj - PAOK
Ritorno: 30 luglio
Anderlecht - Hammarby
CSKA Sofia / Derry - Qarabağ / Vestri
Viktoria Plzeň - Tromsø
Vojvodina / Ferencváros - Twente
Midtjylland - Beşiktaş
Pafos - Hajduk Split / Žilina
Maccabi Tel-Aviv - Sheriff / Aluminij
Benfica - St. Gallen
PAOK - Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro accedono al terzo turno di qualificazione.
- Le squadre eliminate accedono al terzo turno di qualificazione della UEFA Conference League.
Terzo turno di qualificazione
Sorteggio: 20 luglio
Andata: 6 agosto
Ritorno: 13 agosto
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro accedono agli spareggi.
- Le squadre eliminate dal percorso Campioni e dal percorso Principale accedono agli spareggi della UEFA Conference League.
Spareggi
Sorteggio: 3 agosto
Andata: 20 agosto
Ritorno: 27 agosto
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro si qualificano per la fase campionato.
- Le squadre eliminate accedono alla fase campionato di UEFA Conference League.
Sorteggio fase campionato
Il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2026/27 si terrà venerdì 28 agosto.