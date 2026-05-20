Finale di Europa League: le reazioni a caldo dei campioni

I protagonisti della vittoria per 3-0 dell'Aston Villa contro il Freiburg nella finale di UEFA Europa League a Istanbul raccontano le loro emozioni.

Youri Tielemans, centrocampista Aston Villa, a TNT Sports: "Sono felicissimo, mi manca la voce, ma va tutto bene. Abbiamo dato il massimo, una prestazione perfetta al culmine di una grande stagione. Concluderla in bellezza con questo gol è stato fantastico. Abbiamo avuto solo un giorno per provare i calci di punizione, ma stasera è andata benissimo".

Morgan Rogers, attaccante Aston Villa, a TNT Sports: "Abbiamo lavorato duramente per arrivare qui. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo raggiunto l'obiettivo che sognavamo. È un momento fantastico per i tifosi e per il club. Entreremo nella storia. L'allenatore mi ha spronato a segnare più gol 'facili' e a entrare in area. Sono davvero contento. Sono stanco, ma non troppo: sicuramente ne è valsa la pena".

Ollie Watkins, attaccante Aston Villa, a TNT Sports: "Ho avuto la sensazione che fossimo davvero in controllo. A volte ci sono alti e bassi, ma abbiamo dato tutto conquistando il trofeo e la qualificazione alla Champions League. È un momento davvero speciale".

John McGinn, capitano Aston Villa, a TNT Sports: "È la notte più bella della mia carriera. Cercherò di godermela a pieno, voglio festeggiare e cercherò di assaporare ogni istante. A 31 anni, questa è la mia prima finale europea! Dopo aver visto i trionfi dei miei amici [Jack] Grealish e [Andy] Robertson, ora tocca a me. È una sensazione davvero speciale, mi godrò ogni minuto".

Ezri Konsa, difensore Aston Villa, a TNT Sports: "Sono sette anni che gioco con questo club e ho attraversato molti alti e bassi. Riuscire finalmente a portare a casa un trofeo è incredibile. È qualcosa che non riesco a descrivere: guardate cosa significa per i tifosi, per i giocatori e per alcuni di noi che sono qui da così tanto tempo mi lascia senza parole. Abbiamo passato momenti belli e brutti insieme, questo è per tutti noi".

Unai Emery, allenatore Aston Villa, a TNT Sports: "Sono sempre molto felice di giocare in Europa, in ogni competizione, ma soprattutto in Europa League. Sono anche grato per tutto il supporto che ho ricevuto al Valencia, al Sevilla, al Villarreal e qui all'Aston Villa... Prima della partita, nello spogliatoio, ho detto ai giocatori che dovevamo essere determinati e dimostrare in campo di essere i protagonisti, e loro ci sono riusciti!"