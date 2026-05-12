Svelata la maglia ufficiale di Istanbul per la finale di UEFA Europa League

In vista della finale di UEFA Europa League 2026, che il 20 maggio infiammerà Istanbul, è stata presentata una maglia in edizione speciale e limitata con licenza ufficiale per celebrare l'evento. La maglia è disponibile sia in versione fisica che virtuale.

Lo store ufficiale della UEL

La maglia dell'Europa League "Istanbul '26" celebra l'identità della città ospitante con un design audace che attinge al patrimonio culturale turco e al famoso marchio dell'Europa League.

Disponibile dal 12 maggio, questa maglia in edizione limitata è in vendita esclusivamente tramite lo store ufficiale online della Europa League e presso gli stand ufficiali in loco a Istanbul prima della finale. Per i tifosi di tutto il mondo, la maglia potrà essere indossata anche virtualmente su EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Team™, dove sarà protagonista di una stagione virtuale a tempo limitato che si svolgerà dal 13 al 20 maggio.﻿

Oltre alla divisa, i giocatori sbloccheranno un pacchetto di oggetti personalizzabili, che consentirà loro di rappresentare lo spirito della storica competizione europea per club attraverso la propria squadra dell'Ultimate Team.

Ispirato alla ricco patrimonio culturale di Istanbul, il motivo di base della maglia riprende diversi monumenti iconici della città, oltre ad altri elementi legati alla sua identità e alla competizione calcistica.

Sul petto spiccano due simboli di grande impatto: un'illustrazione stilizzata dello stadio del Beşiktaş sulla destra e il logo del trofeo dell'Europa League posizionato sul cuore a sinistra, un omaggio alla passione che anima il torneo.

Al centro, il logo di Istanbul 2026, città ospitante della finale, celebra la finale di questa edizione di Europa League. Le toppe ufficiali sulle maniche e il numero 26 sul retro completano il capo.

Che venga indossata dai tifosi sugli spalti, per le strade o virtualmente durante le partite online, la maglia Istanbul '26 è più di una semplice maglietta: è un omaggio a una città ricca di tradizione calcistica e all'atto conclusivo di questa edizione di Europa League.

.