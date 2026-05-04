Anteprima Aston Villa - Nottingham Forest, semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e notizie dall'infermeria
lunedì 4 maggio 2026
Intro articolo
Dove guardare la partita, probabili formazioni e ultime notizie in vista della semifinale di ritorno di UEFA Europa League.
Contenuti top media
Corpo articolo
L'Aston Villa ospita il Nottingham Forest nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League.
La partita in breve
Quando: giovedì 7 maggio (21:00 CET)
Dove: Villa Park, Birmingham
Cosa: semifinale di ritorno Europa League
Prossima partita: finale, Istanbul, mercoledì 20 maggio (21:00 CET)
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta
Dove guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la partita nel tuo paese.
Cosa devi sapere?
La sconfitta per 1-0 nella gara d'andata a Nottingham non è una calamità per l'Aston Villa, che può contare sulla grande esperienza di Unai Emery in questa competizione. I Villans hanno vinto le ultime nove partite casalinghe europee, hanno battuto il Forest per 3-1 a Villa Park a gennaio e sono molto motivati a raggiungere la loro prima finale da una generazione a questa parte.
Lo stesso vale per il Forest, che vanta due Coppe dei Campioni (1978/79 e 1979/80) contro l'unica dell'Aston Villa (1981/82). I Reds hanno avuto difficoltà in Premier League, ma sono tornati in forma dopo l'arrivo di Vítor Pereira a febbraio. L'allenatore portoghese ha guidato i Wolves a una vittoria casalinga per 2-0 contro l'Aston Villa nel 2024/25 e non ha ancora perso una partita contro il Villa.
Probabili formazioni
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins
Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenković, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood
Stato di forma
Aston Villa
Forma: SSSVVP (dalla partita più recente)
Ultima partita: Villa - Tottenham 1-2, 03/05, Premier League
Nottingham Forest
Forma: VVVVVP (dalla partita più recente)
Ultima partita: Chelsea - Forest 1-3, 04/05, Premier League
Le parole dal campo
Vítor Pereira, allenatore Nottingham Forest: "[Unai Emery] è un grande allenatore ed è con la squadra da molto tempo. Noi lavoriamo insieme da poco. Sono molto competitivo ed è per questo che mi piace essere in Premier League: posso affrontare un allenatore di questo calibro".