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Anteprima Aston Villa - Nottingham Forest, semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e notizie dall'infermeria

lunedì 4 maggio 2026

Dove guardare la partita, probabili formazioni e ultime notizie in vista della semifinale di ritorno di UEFA Europa League.

Emiliano Martínez (Aston Villa) ed Elliot Anderson (Nottingham Forest)
Emiliano Martínez (Aston Villa) ed Elliot Anderson (Nottingham Forest)

L'Aston Villa ospita il Nottingham Forest nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League.

La partita in breve

Quando: giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿
Dove: Villa Park, Birmingham
Cosa: semifinale di ritorno Europa League
Prossima partita: finale, Istanbul, mercoledì 20 maggio (21:00 CET)﻿
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la partita nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La sconfitta per 1-0 nella gara d'andata a Nottingham non è una calamità per l'Aston Villa, che può contare sulla grande esperienza di Unai Emery in questa competizione. I Villans hanno vinto le ultime nove partite casalinghe europee, hanno battuto il Forest per 3-1 a Villa Park a gennaio e sono molto motivati a raggiungere la loro prima finale da una generazione a questa parte.

Lo stesso vale per il Forest, che vanta due Coppe dei Campioni (1978/79 e 1979/80) contro l'unica dell'Aston Villa (1981/82). I Reds hanno avuto difficoltà in Premier League, ma sono tornati in forma dopo l'arrivo di Vítor Pereira a febbraio. L'allenatore portoghese ha guidato i Wolves a una vittoria casalinga per 2-0 contro l'Aston Villa nel 2024/25 e non ha ancora perso una partita contro il Villa.

Highlights semifinale: Nott'm Forest - Aston Villa 1-0

Probabili formazioni

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenković, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood

Stato di forma

Aston Villa

Forma: SSSVVP (dalla partita più recente)
Ultima partita: Villa - Tottenham 1-2, 03/05, Premier League

Nottingham Forest

Forma: VVVVVP (dalla partita più recente)
Ultima partita: Chelsea - Forest 1-3, 04/05, Premier League

Le parole dal campo

Vítor Pereira, allenatore Nottingham Forest: "[Unai Emery] è un grande allenatore ed è con la squadra da molto tempo. Noi lavoriamo insieme da poco. Sono molto competitivo ed è per questo che mi piace essere in Premier League: posso affrontare un allenatore di questo calibro".

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