Anteprima Aston Villa - Nottingham Forest, semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e notizie dall'infermeria

L'Aston Villa ospita il Nottingham Forest nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿

Dove: Villa Park, Birmingham

Cosa: semifinale di ritorno Europa League

Prossima partita: finale, Istanbul, mercoledì 20 maggio (21:00 CET)﻿

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Cosa devi sapere?

La sconfitta per 1-0 nella gara d'andata a Nottingham non è una calamità per l'Aston Villa, che può contare sulla grande esperienza di Unai Emery in questa competizione. I Villans hanno vinto le ultime nove partite casalinghe europee, hanno battuto il Forest per 3-1 a Villa Park a gennaio e sono molto motivati a raggiungere la loro prima finale da una generazione a questa parte.

Lo stesso vale per il Forest, che vanta due Coppe dei Campioni (1978/79 e 1979/80) contro l'unica dell'Aston Villa (1981/82). I Reds hanno avuto difficoltà in Premier League, ma sono tornati in forma dopo l'arrivo di Vítor Pereira a febbraio. L'allenatore portoghese ha guidato i Wolves a una vittoria casalinga per 2-0 contro l'Aston Villa nel 2024/25 e non ha ancora perso una partita contro il Villa.

Highlights semifinale: Nott'm Forest - Aston Villa 1-0

Probabili formazioni

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenković, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood

Stato di forma

Aston Villa

Forma: SSSVVP (dalla partita più recente)

Ultima partita: Villa - Tottenham 1-2, 03/05, Premier League

Nottingham Forest

Forma: VVVVVP (dalla partita più recente)

Ultima partita: Chelsea - Forest 1-3, 04/05, Premier League

Le parole dal campo

Vítor Pereira, allenatore Nottingham Forest: "[Unai Emery] è un grande allenatore ed è con la squadra da molto tempo. Noi lavoriamo insieme da poco. Sono molto competitivo ed è per questo che mi piace essere in Premier League: posso affrontare un allenatore di questo calibro".

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