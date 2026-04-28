Il centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, sulla UEFA Europa League, la semifinale contro l'Aston Villa e il peso di essere all'altezza dell'eredità di Brian Clough

Acquistato nel 2022 dal Wolverhampton Wanderers, Morgan Gibbs-White ha vissuto una stagione calcistica altalenante con il Nottingham Forest: il ventiseienne ha affrontato la lotta per non retrocedere in Premier League, ma è anche riuscito a raggiungere le semifinali di UEFA Europa League, segnando il gol che ha eliminato il Porto nei quarti di finale.

L'Aston Villa è ora l'unico ostacolo tra i Reds e la loro prima grande finale continentale dai tempi in cui Brian Clough guidò il Forest alla gloria in Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980; per Gibbs-White è un'occasione imperdibile per la sua squadra – rinnovata sotto la guida del nuovo allenatore Vítor Pereira – di scrivere un nuovo capitolo nella gloriosa storia del club.

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Sulla semifinale contro l'Aston Villa

Li abbiamo già affrontati in Premier League. Sarà una partita davvero difficile, vista anche la forma in cui si trovano in campionato, ma non è che un altro avversario da battere. Affrontiamo avversari diversi ogni settimana. L’abbiamo già fatto in Europa League. Siamo davvero entusiasti, concentrati e determinati a portare a termine il nostro compito.

L'Aston Villa è una squadra fisica, una squadra che ha già partecipato a queste competizioni in passato, e che ha già giocato in Champions League, quindi, sanno come gestire questo tipo di situazioni. Noi dobbiamo essere preparati su come affrontarli. Giocheremo entrambe le partite con l'intenzione di vincerle entrambe.

Tutti i gol del Nottingham Forest in Europa League finora

Sull'avventura del Forest in Europa League

La scorsa stagione arrivare settimi e qualificarci per l’Europa League è stato ovviamente un risultato straordinario per questo club. È stato fantastico. Abbiamo attraversato molti alti e bassi negli ultimi quattro anni e trovarci nella situazione in cui siamo ora è ovviamente speciale. È incredibile. Speriamo solo di poter andare ancora avanti nella competizione.

Vogliamo regalare nuovamente ai tifosi e al club l'esperienza di partecipare a una competizione europea, qualcosa di cui potranno parlare ai propri figli e tramandare di generazione in generazione. È la cosa migliore che un calciatore possa fare: regalare ai tifosi un'esperienza, dare loro l'opportunità di vedere luoghi diversi, assistere a partite di calcio diverse, visitare stadi diversi. E credo che sia proprio quello che abbiamo fatto quest'anno.

Igor Jesus e Morgan Gibbs-White dopo una vittoria in Europa League UEFA via Getty Images

Sull'allenatore Vítor Pereira

Una delle prime cose che ha fatto appena arrivato, e che è stata anche una delle prime cose che ci ha spiegato, è stata questa: "Voglio darvi le indicazioni più chiare possibili su come voglio che giochiate". I ragazzi si sono affidati totalmente a lui e questo credo si veda nel nostro modo di giocare.

Qual è la sua mentalità? Essere uniti al 100%. Il suo messaggio principale ogni settimana è che dobbiamo lottare per ogni singola cosa. Penso che lo ripeta in ogni discorso perché puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non sei disposto a impegnarti e a lavorare sodo per la vittoria o per i tuoi compagni di squadra, non succederà nulla. Quindi è una questione di avere la voglia e lo spirito giusto.

Vítor Pereira sulla qualificazione in semifinale del Nott'm Forest

Sull'eredità lasciata da Brian Clough (due volte vincitore della Coppa dei Campioni)

Questo club vanta una storia incredibile, ma allo stesso tempo vogliamo scrivere la nostra storia. E mi sembra che finora ci siamo riusciti, ma ovviamente c'è ancora molto da fare e tanta strada da percorrere.

Prima di arrivare in Europa League, sembrava che non si parlasse d'altro che delle precedenti vittorie in Europa del club, ma adesso vogliamo essere noi a scrivere la storia del club e a incidere i nostri nomi sul trofeo.

Brian Clough con la Coppa dei Campioni nel 1980 Bob Thomas Sports Photography via Getty Images

Cosa serve per vincere la competizione?

Tutto, assolutamente tutto. A partire dal percorso che abbiamo intrapreso da quando siamo arrivati in Premier League: la lotta per non retrocedere, le difficoltà che ci hanno ostacolato, le penalizzazioni in classifica… abbiamo combattuto ogni singola battaglia, e credo che sia proprio questo lo spirito di questa città: noi lottiamo per tutto.

Quindi, poter scrivere il nostro nome nella storia di questo club sarebbe una cosa davvero speciale e, per generazioni, si potrà parlare di noi in quel modo, come si parlava di Brian Clough e di quella squadra.