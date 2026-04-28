L'intervista a Jean-Philippe Mateta: l'attaccante del Crystal Palace parla delle ambizioni in Conference League e dell'origine delle sue esultanze

Una scena ormai familiare ai tifosi del Crystal Palace dal 2022, l'esultanza di Jean-Philippe Mateta, che consiste nel dare un calcio deciso alla bandierina del calcio d'angolo, è approdata sul palcoscenico principale della UEFA Conference League.

L'attaccante francese aveva già segnato nelle qualificazioni, ma ha dovuto attendere la partita di andata dei quarti di finale tra il Crystal Palace e la Fiorentina per avere la sua prima occasione di festeggiare nella competizione vera e propria.

In vista dell'andata della prima semifinale europea del Palace, Mateta racconta alla UEFA le origini della sua iconica esultanza e rivela le sue ambizioni in Conference League.

Jean-Philippe Mateta racconta la nascita della sua esultanza

Penso che per un attaccante sia importante avere una propria esultanza dopo un gol. Da ragazzo guardavo molti video di Zlatan [Ibrahimović] e ricordo che una volta, quando giocava al Milan, diede un calcio alla bandierina del calcio d’angolo. Pensai che un giorno anch’io avrei dato un calcio alla bandierina. Da allora, ho continuato a farlo.

Come coinvolgere i tifosi

In un'intervista al canale del club, ho chiesto ai tifosi di gridare «Boom!» quando colpisco la bandierina del calcio d'angolo dopo un gol. Ora lo fanno ed è fantastico.

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Sull'esplosione tardiva della sua carriera

Non so se sono diventato più paziente, ma in ogni caso ho lavorato sodo nel corso degli anni e continuo a farlo. Ora che si parla di me, ne sono felice, ma la cosa più importante è continuare su questa strada e ottenere risultati sempre migliori.

Riguardo ai suoi successi, tra cui il debutto con la nazionale francese a ottobre

Se si pensa a quanto sia frenetico il calcio moderno, non si ha davvero il tempo di fermarsi a riflettere su tutto ciò che si è raggiunto. Bisogna andare avanti fino alla fine della carriera prima di voltarsi e valutare tutto ciò che si è fatto.

Jean-Philippe Mateta festeggia il suo primo gol con la maglia della Francia nel suo solito stile AFP via Getty Images

Sulle sue ambizioni in Conference League

Siamo già molto contenti di essere arrivati in semifinale. È un passo importante. Prenderemo questa semifinale molto sul serio. È un traguardo importantissimo e daremo tutto per vincere.

Riguardo ai suoi obiettivi personali per il resto della stagione

Tante vittorie e tanti gol.

*Questa intervista è stata realizzata il 23 aprile 2026.