Andata semifinali Conference League: guida alle partite

Nell'andata delle semifinali di UEFA Conference League, lo Shakhtar Donetsk affronterà gli inglesi del Crystal Palace, mentre il Rayo Vallecano giocherà contro lo Strasbourg.

Ecco una breve guida alle partite d'andata.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Il tecnico dello Shakhtar, Arda Turan, ha ritenuto che il destino possa aver avuto un ruolo nel determinare l'incontro della sua squadra in semifinale contro il Palace. "Sono andato allo stadio del Crystal Palace a dicembre per vedere una loro partita", ha detto dopo la vittoria dei Pitmen nei quarti di finale contro l'AZ Alkmaar. "Ho fatto un sogno, e alcuni dei miei amici ne hanno riso. Ora sarò io a prenderli in giro!".

Avendo raggiunto le semifinali alla sua prima stagione in questa competizione, lo Shakhtar non è da sottovalutare. Inoltre l'allenatore del Palace, Oliver Glasner, conosce bene i vincitori della Coppa UEFA 2008/09, noti per la loro abilità nel scovare i migliori talenti brasiliani. "Mi aspetto una squadra molto tecnica", ha detto Glasner, che ha tratto un po' di conforto dal fatto che il Palace abbia battuto per 2-0 nella fase campionato la Dynamo Kyiv, rivale storica dello Shakhtar.

Il Palace ha raggiunto la semifinale alla sua seconda stagione europea e si affida al capocannoniere ancora in corsa nella competizione, Ismaïla Sarr (7 reti). Il portiere Dean Henderson è fiducioso sulle potenzialità della propria squadra: "Abbiamo ingranato al momento giusto della stagione, ed è fantastico".

Tutti i gol dello Shakhtar in Conference League finora

Rayo Vallecano - Strasbourg

Come per il Palace, anche per il Rayo la seconda stagione europea sta procedendo a vele spiegate: la squadra della periferia di Madrid ha ormai superato il proprio record precedente, quando fu eliminata nei quarti di finale della Coppa UEFA nella stagione 2000/01. "Vogliamo fare un passo in più, migliorare e correggere i nostri errori", ha dichiarato il centrocampista Isi Palazón dopo che la sua squadra ha superato a fatica l’AEK Atene nei quarti di finale. "Speriamo che questo sogno duri ancora a lungo".

Contro l'AEK, il Rayo aveva vinto l'andata per 3-0, ma al ritorno era andato sotto di tre gol, salvo poi vincere grazie alla rete di Isi Palazón. Lo Strasbourg invece aveva perso l'andata in trasferta contro il Mainz per 2-0, ma ha poi vinto 4-0 in casa (nonostante un rigore parato sul 2-0).

Anche la squadra francese è alla sua prima semifinale europea, e dopo l'addio dell'allenatore Liam Rosenior, passato al Chelsea, e l'arrivo del suo connazionale Gary O'Neil, crede nell'impresa. "Non ho paura di fallire", ha dichiarato l'ex allenatore del Bournemouth e dei Wolves, la cui squadra è in lizza anche per la Coppa di Francia. "Vediamo cosa riusciremo a fare. Al momento non abbiamo ancora vinto alcun trofeo. Dobbiamo lavorare sodo per sperare di sollevare una coppa alla fine della stagione".

Tutti i gol del Rayo Vallecano in Conference League finora