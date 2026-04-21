Braga - Freiburg, anteprima semifinale di Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Il Freiburg vola in Portogallo per sfidare il Braga nell'andata della semifinale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 30 aprile (21:00 CET)﻿

Dove: Estádio Municipal de Braga, Braga﻿

Cosa: andata semifinale di Europa League

Partita successiva: ritorno semifinale, giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿

Come seguire: clicca qui per l'avvicinamento alla gara e la copertura in diretta

Come guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League nel tuo paese.

Cosa c'è da sapere?

Il Braga sogna di raggiungere la seconda finale della sua storia, dopo quella dell'Europa League 2010/11, quando perse per 1-0 contro il Porto a Dublino. La squadra portoghese ha dimostrato di non arrendersi mai in questa stagione, disputando delle gare di ritorno da sogno. Negli ottavi di finale, hanno perso per per 2-0 contro il Ferencváros, per poi rimontare e vincere 4-0 in casa. Ancora più impressionante è stata la reazione al pareggio casalingo per 1-1 contro il Real Betis nei quarti di finale: un'incredibile vittoria per 4-2 a Siviglia.

Sotto la guida di Carlos Vicens – ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City – il Braga unisce talenti portoghesi di alto livello (João Moutinho, Ricardo Horta, ecc.) a giocatori di qualità provenienti dall'estero. L'uruguaiano Rodrigo Zalazar ha segnato 15 gol in campionato in questa stagione, con gli spagnoli Pau Victor e Fran Navarro che contribuiscono a dare ulteriore peso all'attacco.

Il Freiburg di Julian Schuster, invece, è stato particolarmente prolifico nei suoi ultimi appuntamenti europei. Ha battuto il Genk 5-1 in casa negli ottavi di finale, per poi imporsi sia in casa, sia in trasferta con il Celta Vigo (3-0 e 3-1). Nella loro unica precedente partita in Portogallo, hanno pareggiato 0-0 a Estoril nella fase a gironi dell'Europa League 2013/14, ma in quest'occasione sono in cerca di un risultato migliore.

Tutti i gol del Braga in Europa League finora

Probabili formazioni

Braga: a seguire

Freiburg: a seguire

Tutti i gol del Freiburg in Europa League fino a ora

Stato di forma

Braga

Forma: PVVPVS (dalla gara più recente)

Prossima partita: Casa Pia - Braga, 23/04, Primeira Liga

Freiburg

Forma: VVVVSV (dalla gara più recente)

Prossima partita: Stuttgart - Freiburg, 23/04, DFB Pokal

Le parole dei protagonisti

Carlos Vicens, allenatore Braga: "La squadra ci ha creduto davvero contro il Real Betis. Ma soprattutto, ha dimostrato il coraggio di continuare a giocare, di continuare a pressare alto, di continuare a tenere palla e a giocare tra le linee. Questo atteggiamento è stato fondamentale all'inizio del secondo tempo e ci ha permesso di segnare i gol decisivi per la rimonta".

Julian Schuster, allenatore Freiburg: "È la prima volta che giochiamo una semifinale in una competizione UEFA, quindi è un momento davvero storico. Ci siamo goduti la vittoria contro il Celta, ma non abbiamo smesso di lavorare. È stato solo un passo del nostro cammino. Continueremo a lavorare e manterremo tutta la concentrazione per le prossime sfide. Questa è la nostra mentalità".