Nottingham Forest - Aston Villa, anteprima semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste
martedì 21 aprile 2026
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Dove guardarla, probabili formazioni e interviste dell'andata della semifinale di UEFA Europa League.
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L'Aston Villa giocherà in trasferta contro il Nottingham Forest nell'andata della semifinale di UEFA Europa League.
La partita in breve
Quando: giovedì 30 aprile (21:00 CET)
Dove: City Ground, Nottingham
Cosa: andata semifinale Europa League
Prossima: ritorno semifinale, giovedì 7 maggio (21:00 CET)
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Guida alla partita
Gli ultimi scontri tra squadre inglesi in questa competizione sono stati entrambi delle finali: la vittoria del Tottenham contro il Manchester United nel 2025 e quella del Chelsea contro l'Arsenal nel 2019. L'ultimo incontro nella fase a eliminazione diretta è stato la sconfitta dello United per mano del Liverpool negli ottavi di finale della stagione 2015/16, mentre l'unica precedente semifinale tutta inglese risale alla Coppa UEFA 1972/73, quando il Liverpool si impose sugli Spurs grazie alla regola dei gol in trasferta.
Questa, tuttavia, sarà la prima sfida UEFA tra due club delle Midlands, con il viaggio dell'Aston Villa dal proprio stadio al City Ground del Forest che copre una distanza relativamente modesta di 80 km. Entrambe le squadre hanno vinto la Coppa dei Campioni in passato (il Forest ha vinto due titoli consecutivi sotto la guida di Brian Clough nel 1979 e nel 1980, mentre Tony Barton ha portato il club di Birmingham alla gloria nel 1982), ma nessuna delle due ha raggiunto una finale continentale importante da allora.
Per quanto riguarda gli scontri diretti nelle competizioni nazionali, l'Aston Villa è in vantaggio (64 vittorie contro le 40 del Forest e 32 pareggi). Le due squadre hanno pareggiato 1-1 al City Ground in Premier League all'inizio di questo mese, ma l'allenatore del Forest, Vítor Pereira, spera in un risultato migliore questa volta, consapevole che la sua squadra non vince da dieci partite al Villa Park (3 pareggi e 7 sconfitte) dall'ottobre 1994, quando si impose per 2-0 in Premier League.
Probabili formazioni
Nottingham Forest: a seguire
Aston Villa: a seguire
Stato di forma
Nottingham Forest
Forma: VVPPVV (dalla più recente)
Prossima: Sunderland - Forest, 24/04, Premier League
Aston Villa
Forma: VVPVVV (dalla più recente)
Prossima: Fulham - Villa, 25/04, Premier League
Le parole dei protagonisti
Vítor Pereira, allenatore Nottingham Forest: "Il Villa è una squadra forte. Abbiamo giocato contro di loro pochi giorni fa e non è facile, perché è una squadra da Champions League. Ma saremo pronti ad affrontarli quando arriverà il momento".
Unai Emery, allenatore Aston Villa: "So bene quanto sia difficile vincere un trofeo europeo. Le competizioni europee sono molto importanti per noi e mi hanno dato tantissimo nella mia carriera di allenatore. Ora sto cercando di vivere questa esperienza insieme ai giocatori e ai tifosi dell’Aston Villa. Anche il [Forest] vanta una storia europea, dato che, proprio come l’Aston Villa, ha vinto la Coppa dei Campioni; quindi è qualcosa di speciale sia per noi che per loro. Ci godremo questa semifinale".