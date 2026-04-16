Nottingham Forest - Porto 1-0 (tot. 2-1), ritorno quarti di finale Europa League: Morgan Gibbs-White regala la semifinale al Forest
giovedì 16 aprile 2026
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Il gol di Morgan Gibbs-White basta al Nottingham Forest per qualificarsi alla sua prima semifinale UEFA dal 1984.
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Un gol segnato nel primo tempo dal capitano del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, basta ai Reds per conquistare un posto in semifinale ai danni di un Porto ridotto in dieci uomini per l'espulsione di Bednarek.
Momenti chiave
8' Bednarek del Porto viene espulso
12' Gibbs-White segna con un tiro deviato
27' il tiro di Hutchinson colpisce il lato della rete
37' la conclusione di Low Murillo esce fuori di poco
45+1' Domínguez sfiora il gol di testa
57' il tiro di William Gomes colpisce la parte inferiore della traversa
76' Diogo Costa para il tiro di Igor Jesus
84' Varela colpisce la traversa
La partita in breve
Il Porto aveva iniziato alla grande la partita di andata sette giorni prima, e si procura la prima occasione della partita di ritorno dopo appena un minuto, con Terem Moffi che viene fermato da un'uscita spettacolare del portiere del Forest, Stefan Ortega.
Lo slancio del Porto si è esaurisce poco dopo, quando il difensore centrale Jan Bednarek viene espulso per un intervento su Chris Wood; da quel momento in poi i padroni di casa prendono il controllo della gara. Al 12' il capitano Morgan Gibbs-White porta i Reds in vantaggio per la prima volta nella doppia sfida con un tiro deviato che supera un incolpevole Diogo Costa.
Il Forest alza il ritmo prima dell'intervallo e sfiora il gol con Omari Hutchinson e Murillo, la cui conclusione colpisce la parte esterna della rete.
I Dragons, rivitalizzati da un quadruplo cambio nell'intervallo, vanno a pochi centimetri dal pareggio prima dell'ora di gioco, con la potente conclusione al volo di William Gomes su cross di Seko Fofana che si infrange sulla parte inferiore della traversa.
La squadra della Premier League impiega un po' di tempo per ritrovare il proprio equilibrio, anche se solo una brillante parata di Diogo Costa impedisce al subentrato Igor Jesus di trovare il gol.
Tuttavia, è il Porto ad andare più vicino al secondo gol della serata nel finale, quando il tiro a giro del subentrato Alan Varela colpisce il palo della porta di Stefan Ortega.
Formazioni
Forest: Ortega; Aina, Jair Cunha, Murillo (Morato 72'), Williams; Sangaré, Domínguez; Hutchinson (Hudson-Odoi 46'; Bakwa 72'), Gibbs-White, Ndoye (Milenković 65'); Wood (Jesus 16').
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa (Froholdt 46'), Thiago Silva, Bednarek, Zaidu (Francisco Moura 46'); Fofana, Rosario, Gabriel Veiga (Kiwior 46'); William Gomes, Moffi (Deniz Gül 66'), Sainz (Varela 46').
Prossima partita
Il Forest affronterà i connazionali dell'Aston Villa in semifinale.