Aston Villa - Bologna 4-0 (tot. 7-1), ritorno quarti di finale Europa League: i rossoblù crollano in Inghilterra

Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Bologna perde 4-0 in Inghilterra e saluta con amarezza la competizione nonostante un grande cammino europeo.

Key moments 16' Watkins sblocca il risultato su assist di Rogers

25' Ravaglia para un rigore di Rogers

26' Buendía porta il risultato complessivo sul 5-1 per il Villa

39' Rogers segna da posizione angolata

86' Konsa fissa il risultato sul 4-0

La partita in breve

Il Bologna aveva vinto tutte e cinque le partite in trasferta disputate in questa edizione della competizione e scende in campo deciso a prolungare quella serie positiva con la speranza di compiere una rimonta clamorosa.

I padroni di casa però sono di tutt'altro avviso e passano in vantaggio con Ollie Watkins su assist di Morgan Rogers, fissando il risultato complessivo sul 4-1.

Al 25' Federico Ravaglia para il rigore di Rogers, ma nella prima frazione di gioco il Bologna va sotto di tre gol: al 36' segna Emiliano Buendía, mentre al 39' Rogers cala il tris.

Il secondo tempo scorre senza particolari colpi di scena e a un minuto dalla fine Ezri Konsa cala il poker. In semifinale l'Aston Villa affronterà nel derby inglese il Nottingham Forest.

La cronaca di Aston Villa - Bologna 4-0

Formazioni

Villa: Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn (Bailey 64'), Onana, Tielemans (Douglas Luis 78'), Buendía; Watkins (Abraham 64'), Rogers (Sancho 74')

Bologna: Ravaglia, João Mário (Zortea 46'), Vitík, Casale (Heggem 82'), Miranda; Moro, Freuler (Sohm 46'), Ferguson; Bernardeschi (Orsolini 46'), Castro (Odgaard 78'), Rowe