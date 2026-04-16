Aston Villa - Bologna 4-0 (tot. 7-1), ritorno quarti di finale Europa League: i rossoblù crollano in Inghilterra
giovedì 16 aprile 2026
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Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Bologna perde 4-0 in Inghilterra e saluta con amarezza la competizione nonostante un grande cammino europeo.
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Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Bologna perde 4-0 in Inghilterra e saluta con amarezza la competizione nonostante un grande cammino europeo.
Key moments
16' Watkins sblocca il risultato su assist di Rogers
25' Ravaglia para un rigore di Rogers
26' Buendía porta il risultato complessivo sul 5-1 per il Villa
39' Rogers segna da posizione angolata
86' Konsa fissa il risultato sul 4-0
La partita in breve
Il Bologna aveva vinto tutte e cinque le partite in trasferta disputate in questa edizione della competizione e scende in campo deciso a prolungare quella serie positiva con la speranza di compiere una rimonta clamorosa.
I padroni di casa però sono di tutt'altro avviso e passano in vantaggio con Ollie Watkins su assist di Morgan Rogers, fissando il risultato complessivo sul 4-1.
Al 25' Federico Ravaglia para il rigore di Rogers, ma nella prima frazione di gioco il Bologna va sotto di tre gol: al 36' segna Emiliano Buendía, mentre al 39' Rogers cala il tris.
Il secondo tempo scorre senza particolari colpi di scena e a un minuto dalla fine Ezri Konsa cala il poker. In semifinale l'Aston Villa affronterà nel derby inglese il Nottingham Forest.
Formazioni
Villa: Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn (Bailey 64'), Onana, Tielemans (Douglas Luis 78'), Buendía; Watkins (Abraham 64'), Rogers (Sancho 74')
Bologna: Ravaglia, João Mário (Zortea 46'), Vitík, Casale (Heggem 82'), Miranda; Moro, Freuler (Sohm 46'), Ferguson; Bernardeschi (Orsolini 46'), Castro (Odgaard 78'), Rowe
Prossima partita
L'Aston Villa affronterà il Nottingham Forest in semifinale.