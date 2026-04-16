Real Betis - Braga 2-4 (tot. 3-5), ritorno quarti di finale Europa League: il Braga compie l'impresa e vola in semifinale
giovedì 16 aprile 2026
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Pau Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Jean-Baptiste Gorby vanno a segno permettendo al Braga di rimontare lo svantaggio di 2-0 nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.
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Nel ritorno dei quarti di finale, il Braga si rende protagonista di una rimonta da sogno vincendo 4-2 contro il Real Betis dopo essere andato sotto di due gol nei primi minuti di gioco. In semifinale il Braga affronterà il Freiburg.
Momenti chiave
13' Antony porta in vantaggio il Betis
26' Abde Ezzalzouli raddoppia
38' Pau Victor accorcia le distanze per il Braga col suo primo tiro in porta
49' Vitor Carvalho segna il gol del pari tra andata e ritorno
53' il rigore di Ricardo Horta completa la rimonta degli ospiti
74' il gol al volo di Gorby regala due gol di vantaggio al Braga
La partita in breve
La squadra di casa parte forte e sfiora il palo con Cucho Hernández. Pochi secondi dopo, il Betis apre le marcature con Antony (13') su un cross ben calibrato di Abde Ezzalzouli.
Al 26' i padroni di casa raddoppiano con Abde su assist di Pablo Fornals dopo un bell'uno-due con Antony. L'attaccante marocchino avrebbe potuto segnare anche il terzo gol pochi istanti dopo, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco.
Proprio quando sembrava che il Betis potesse allungare definitivamente, il Braga accorcia le distanze con il suo primo tiro in porta: Pau Victor approfitta di un errore difensivo al 38' portando il risultato sul 2-1.
Al 49' il Braga trova il pareggio grazie al colpo di testa di Vitor Carvalho su calcio di punizione battuto da Ricardo Horta, ma il meglio deve ancora arrivare per gli ospiti. Quattro minuti dopo, infatti, Ricardo Horta porta la sua squadra in vantaggio con un rigore, dopo un fallo in area di Sofyan Amrabat su Demir Ege Tıkna.
Il Betis è sotto shock e al 74' capitola definitivamente con la rete di Jean-Baptiste Gorby.
Formazioni
Real Betis: Pau López, Bellerín (Deossa 77'), Bartra, Diego Llorente, Rodríguez (Valentin Gomez 77'); Fornals (Bakambu 77'), Amrabat, Fidalgo (Aitor Ruibal 66'); Antony (Pablo Garcia 83'), Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli
Braga: Horníček; Victor Gómez, Vitor Carvalho (Paulo Oliveira 61'), Lagerbielke, Arrey-Mbi (Gabriel Moscardo 20'); Gorby, Demir Ege Tıknaz (Fran Navarro 61'), Ricardo Horta; Gabri Martínez (Leonardo Lelo 80'), Grillitsch, Pau Victor (João Moutinho 80')
Prossima partita
Il Braga affronterà il Freiburg in semifinale. L'andata si giocherà in Portogallo il 30 aprile, mentre il ritorno in Germania il 7 maggio.