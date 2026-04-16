Ritorno quarti di finale Europa League: Celta - Freiburg 1-3 (tot. 1-6): i tedeschi in semifinale
giovedì 16 aprile 2026
Intro articolo
Nel successo per 3-1 del Freiburg in casa del Celta nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, Yuito Suzuki segna una doppietta mentre Igor Matanović realizza una grande rete al volo.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il Freiburg è la prima qualificata in semifinale di UEFA Europa League dopo il netto successo per 3-1 in casa del Celta.
Momenti chiave
33' Matanović apre le marcature con un gran gol al volo
39' Suzuki segna il raddoppio
51' Suzuki sigla il terzo
58' il tiro di Scherhant colpisce la traversa
90'+1' Swedberg segna il gol della bandiera
La partita in breve
Dopo la grande prestazione del Freiburg all'andata, al ritorno il Celta si trova davanti una montagna da scalare ma, nonostante il tifo dei propri tifosi, non riesce a cambiare l'inerzia della gara.
Dopo una prima mezz'ora senza particolari emozioni, Igor Matanović spegne ogni velleità di rimonta del Celta segnando un gran gol con un tiro al volo da fuori area su un cross di testa di Jordy Makengo.
Appena sei minuti dopo, il Freiburg blinda la qualificazione al turno successivo, grazie al gol del centrocampista offensivo Yuito Suzuki su assist di Jan-Niklas Beste dopo una bella azione corale.
L'allenatore del Celta, Claudio Giráldez, effettua quattro sostituzioni nell'intervallo come ultima carta da giocare, ma sono gli ospiti a segnare il terzo gol al 52', con Suzuki che realizza la sua doppietta personale.
Il subentrato Derry Scherhant va vicinissimo al quarto gol per la sua squadra con un tiro a giro che colpisce il palo destro. Poco dopo, il Celta colpisce la traversa con un colpo di testa di Ferran Jutglà.
Nei minuti di recupero, i padroni di casa segnano la rete della bandiera con Williot Swedberg, regalando ai tifosi di casa qualcosa per cui esultare. Il Freiburg affronterà la vincente tra Real Betis e Braga nella sua prima semifinale in assoluto in competizioni UEFA.
Formazioni
Celta: Radu; Javi Rodríguez, Lago (Carreira 46'), Alonso; Rueda (El-Abdellaoui 46'), Vecino (Álvarez 64'), Moriba (Swedberg 46'), Mingueza; Fer López, Borja Iglesias (Aspas 46'), Jutglà
Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein; Manzambi; Beste (Irié 83'), Suzuki, Grifo (Scherhant 56'); Matanović (Höler 56')
Cosa succede dopo?
Il Freiburg affronterà il Braga in semifinale