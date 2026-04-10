I temi delle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League
venerdì 10 aprile 2026
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Statistiche e spunti interessanti in vista del ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.
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I quarti di finale si concludono giovedì 16 aprile e avvicineranno quattro squadre alla finale di UEFA Europa League, in programma a maggio a Istanbul.
Ecco l'anteprima di tutte le partite.
Partite di ritorno
Partita delle 18:45 CET
Celta - Freiburg (andata: 0-3)
Partite delle 21:00 CET
Aston Villa - Bologna (andata: 3-1)
Nottingham Forest - Porto (andata: 1-1)
Real Betis - Braga (andata: 1-1)
Celta Vigo - Freiburg (andata: 0-3)
La storia: mentre tutti si aspettavano una gara molto combattuta all'andata, un'ottima prestazione ha permesso al Friburgo di travolgere il Celta con un netto 3-0. Vincenzo Grifo è stato autore del gol più bello con una splendida conclusione a giro dopo soli dieci minuti.
La squadra tedesca sogna così la sua prima semifinale europea, ma l'allenatore del Celta, Claudio Giráldez, guarda il lato positivo e ripete che la sua squadra sarà "più pericolosa perché non ha nulla da perdere". La formazione spagnola ha vinto quattro delle sei partite casalinghe disputate finora nella competizione, ma per ribaltare il risultato dovrà giocare tutte le sue carte.
Aston Villa - Bologna (andata: 3-1)
La storia: l'Aston Villa ha sconfitto il Bologna per la terza volta nelle ultime due stagioni grazie a una doppietta di Ollie Watkins, che ha suggellato una convincente vittoria per 3-1. Il gol di Jonathan Rowe nel finale sembrava aver riaperto la gara, ma la seconda rete di Watkins all'ultimissima azione dell'incontro dà agli uomini di Unai Emery una grande spinta psicologica.
Emery si è detto entusiasta della reazione "fantastica" al gol del Bologna, ma ha avvertito: "Il mio messaggio nello spogliatoio è di continuare a rispettare il Bologna, che al ritorno può ancora fare qualcosa". I rossoblù rimpiangono diverse occasioni sprecate nel primo tempo, anche se il centrocampista Lewis Ferguson ha dichiarato alla UEFA: "Sappiamo che sarà molto difficile, ma a Birmingham non avremo nulla da perdere e ci proveremo".
Statistica: l'Aston Villa partecipa ai quarti di finale di una competizione europea per la terza volta in altrettante stagioni.
Nottingham Forest - Porto (andata: 1-1)
La storia: la partita sembrava procedere a senso unico dopo il gol di William Gomes che aveva portato in vantaggio il Porto nei primi minuti, al termine di una bella azione corale. Tuttavia, lo sfortunato autogol di Martim Fernandes appena due minuti dopo è stato il colpo di fortuna che serviva al Forest: da quel momento in poi, le due squadre si sono equivalse.
Il tecnico del Porto, Francesco Farioli, si è detto soddisfatto della prestazione: "Dobbiamo ripeterci ed essere più concreti sotto porta". Il capitano del Forest, Ryan Yates, ha aggiunto: "Giocare nel nostro stadio sarà completamente diverso, possiamo aumentare l'intensità. Impareremo qualcosa dalla gara di stasera e non vediamo l'ora di giocare la prossima".
Real Betis - Braga (andata: 1-1)
La storia: a proposito di partite equilibrate, anche Braga e Betis non sono riuscite a imporsi, con i padroni di casa in vantaggio con Florian Grillitsch e poi raggiunti da un calcio di rigore di Cucho Hernández.
Entrambi gli allenatori si dicono convinti che saranno i piccoli dettagli a decidere il ritorno. "Dobbiamo essere concreti sia in attacco che in difesa", ha detto Carlos Vicens, mentre Manuel Pellegrini ha aggiunto: "Per me, la cosa più importante è gestire bene il pallone e riconquistarlo velocemente quando lo perdiamo": tutto fa pensare a una sfida molto avvincente.
Verso la finale a Istanbul
Semifinali (30 aprile e 7 maggio)
Braga/Real Betis - Freiburg/Celta
Porto/Nottingham Forest - Bologna/Aston Villa
Finale (20 maggio)
Beşiktaş Park, Istanbul