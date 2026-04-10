Celta - Freiburg, anteprima Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Celta affronterà in casa il Freiburg nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 16 aprile (18:45 CET)

Dove: Estadio Balaidos, Vigo

Cosa: ritorno quarti di finale Europa League

Andata: Freiburg - Celta 3-0

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Guida alla partita

'Afouteza' è un elemento fondamentale del lessico della Celta; questa parola galiziana, che significa 'coraggio', è il motto del club e sarà la parola d'ordine della squadra di Claudio Giráldez, che punta a compiere un piccolo miracolo nella partita di ritorno contro il Freiburg. Non vincono con quattro gol di scarto in una partita europea in casa da quando hanno battuto il Sigma Olomouc per 4-0 nel primo turno della Coppa UEFA 2001/02, ma la fede può smuovere le montagne.

Il Freiburg lo sa bene ed è perfettamente consapevole di come una sola serata storta possa far svanire anche il vantaggio più solido. "Ora siamo a un livello in cui ogni errore viene punito, quindi dovremo stare attenti", ha dichiarato l'attaccante Vincenzo Grifo. "Ma andremo a Vigo pieni di fiducia". Il compagno di squadra Igor Matanović ha aggiunto: "Non vogliamo tirarci indietro, nasconderci, giocare da fifoni. Vogliamo essere aggressivi, vogliamo essere coraggiosi e vincere di nuovo".

Europa League: Freiburg - Celta 3-0 ﻿

Probabili formazioni

Celta: a seguire

Freiburg: a seguire

Tutti i gol del Celta in Europa League finora

Stato di forma

Celta

Forma: SVSVPP (dalla più recente)

Prossima: Celta - Real Oviedo, 12/04, Liga

Freiburg

Forma: VSVVSS

Prossima: Mainz - Freiburg, 12/04, Bundesliga

Le parole dei protagonisti

Claudio Giráldez, allenatore Celta: "Loro sono partiti meglio fin dall'inizio [nell'andata], mentre noi non siamo riusciti a giocare come sappiamo. Credo che dopo il gol dell'1-0 abbiamo avuto alcuni buoni momenti e un po' di controllo. Ci sono serate in cui nulla va come vorresti, nulla va a tuo favore, in cui il tuo gioco semplicemente non funziona".

Julian Schuster, allenatore Freiburg: "È stato davvero positivo riuscire a segnare quei gol [in casa del Freiburg], ma in fin dei conti si trattava solo dell'andata. Abbiamo già visto in passato che, dopo vittorie come questa, a volte si tende a perdere un po' di concentrazione nel ritorno. Dobbiamo giocare di nuovo con la stessa grinta".