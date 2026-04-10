Nottingham Forest - Porto, anteprima Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie
venerdì 10 aprile 2026
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Dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie del ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.
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Il Nottingham Forest ospiterà il Porto nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.
La partita in breve
Quando: giovedì 16 aprile (21:00 CET)
Dove: City Ground, Nottingham
Cosa: ritorno quarti di finale Europa League
Andata: Porto - Nottingham Forest 1-1
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Guida alla partita
"Dobbiamo affrontare la partita con la stessa energia e mentalità con cui abbiamo iniziato l'andata", ha detto William Gomes del Porto in vista del ritorno a Nottingham. Il Porto ha perso 2-0 al City Ground la scorsa stagione nella sua unica visita precedente, e il suo bilancio in Inghilterra non è incoraggiante (1 vittoria, 3 pareggi, 20 sconfitte), ma la sua qualità non è in dubbio.
Il Forest, come il Porto, è due volte campione d'Europa, ma in termini di esperienza europea recente, la squadra portoghese ne ha sicuramente di più. L'ex allenatore del Porto, Vítor Pereira, ha dato stabilità al Forest nel corso di una stagione complicata a livello nazionale, ma la squadra sta ancora lottando per la permanenza in Premier League e ha perso le ultime due partite casalinghe di Europa League.
Probabili formazioni
Forest: a seguire
Porto: a seguire
Stato di forma
Forest
Forma: PVPSP (dalla più recente)
Prossima: Forest - Aston Villa, 12/04, Premier League
Porto
Forma: PPVVVV
Prossima: Estoril - Porto, 12/04, campionato portoghese
Le parole dei protagonisti
Vítor Pereira, allenatore Forest: "È stato un buon risultato. I giocatori che hanno iniziato la partita hanno fatto un ottimo lavoro. Non è stata una partita in cui abbiamo creato molte occasioni. Con l'1-1 dopo l'andata, la sfida è ancora aperta e ci giocheremo tutto in casa".
Francesco Farioli, allenatore Porto: "Dobbiamo ripetere la stessa prestazione, ma con una maggiore precisione sotto porta. In alcuni momenti [nell'andata] abbiamo esercitato una pressione migliore tra le due aree, ma dobbiamo riuscire a trovare gli spazi in modo più efficace. Abbiamo fatto le cose per bene e abbiamo creato buone occasioni. Non siamo stati costanti come al solito. Abbiamo concesso a malapena un tiro in porta".