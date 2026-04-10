Real Betis - Braga, anteprima Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Betis ospiterà il Braga nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 16 aprile (21:00 CET)﻿﻿

Dove: La Cartuja de Sevilla, Siviglia

Cosa: ritorno quarti di finale Europa League

Andata: Braga - Real Betis 1-1

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Guida alla partita

Dopo aver visto la sua squadra passare in vantaggio nei primi minuti contro il Real Betis nella partita di andata, prima di subire il pareggio su rigore nel secondo tempo, Ricardo Horta del Braga ha detto: "Un punto chiave sono le transizioni del Betis. Sappiamo che non possiamo permetterci di perdere palla perché in quei momenti sono molto forti, e ora siamo pienamente consapevoli della loro bravura in queste situazioni. Affronteremo il ritorno con grande ambizioni".

Il Betis invece è imbattuto da otto partite casalinghe europee (6 vittorie e 2 pareggi) e desideroso di compiere un passo avanti verso la seconda finale continentale in altrettante stagioni, dopo aver perso contro il Chelsea nella finale della UEFA Conference League 2024/25.

Europa League: Braga - Real Betis 1-1 ﻿

Probabili formazioni

Real Betis: a seguire

Braga: a seguire

Real Betis: Antony sull'andata dei quarti

Stato di forma

Real Betis

Forma: PPSVPS (dalla più recente)

Prossima: Osasuna - Real Betis, 12/04, Liga

Braga

Forma: PVSVSP

Prossima: Braga - Arouca, 12/04, campionato portoghese

Le parole dei protagonisti

Manuel Pellegrini, allenatore Real Betis: "Certo, è meglio giocarsi la qualificazione in casa davanti ai nostri tifosi. Avremo 60.000 persone a tifare per la squadra. Ma non possiamo pensare che il lavoro sia già fatto. Dobbiamo comunque battere una buona squadra. Per me, la cosa più importante è gestire bene la palla e riconquistarla rapidamente quando la perdiamo".

Carlos Vicens, allenatore Braga: "Al La Cartuja sappiamo bene che non sarà facile. Ma quando si arriva a queste fasi dell’Europa League, si sa già che sarà dura. Faremo del nostro meglio. Cercheremo di sfruttare al massimo le nostre possibilità e di presentarci lì con fiducia, grinta, impegno e più uniti che mai come squadra. Dobbiamo essere efficaci in entrambe le aree, sia in attacco che in difesa. Quando si arriva a questo livello, sono i dettagli a fare la differenza".