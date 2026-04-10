Aston Villa - Bologna, anteprima Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Aston Villa ospiterà il Bologna nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 16 aprile (21:00 CET)﻿

Dove: Villa Park, Birmingham﻿

Cosa: ritorno quarti di finale di Europa League

Andata: Bologna - Aston Villa 1-3

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Guida alla partita

Dopo la terza sconfitta consecutiva contro l'Aston Villa (questa volta in casa), la situazione non sembra particolarmente rosea per il Bologna. La formazione italiana inoltre non vince da sei partite contro squadre inglesi (1 pareggio e 5 sconfitte) anche se ha vinto cinque delle sei trasferte disputate in Europa League da quando ha perso per 1-0 al Villa Park a settembre.

"Sarà difficile in Inghilterra, soprattutto considerando il loro terzo gol nei minuti di recupero", ha dichiarato il centrocampista Remo Freuler. "Ma nel calcio tutto è possibile". L'Aston Villa dal canto suo è imbattuto da 11 partite in casa in Europa (10 vittorie e 1 pareggio), ma molti giocatori della rosa di Unai Emery ricordano bene quell’ultima sconfitta: 4-2 contro l'Olympiacos che è costata la qualificazione in finale di Conference League 2023/24.

Europa League: Bologna - Aston Villa 1-3 ﻿

Probabili formazioni

Villa: a seguire

Bologna: a seguire

Tutti i gol dell'Aston Villa in Europa League finora

Stato di forma

Villa

Forma: VVVSVS (dalla più recente)

Prossima: Nottingham Forest - Villa, 12/04, Premier League

Bologna

Forma: SVSVVP

Prossima: Bologna - Lecce, 12/04, Serie A

Le parole dei protagonisti

Unai Emery, allenatore Aston Villa: "C'è ancora la partita di ritorno e sappiamo quanto sia pericoloso il Bologna. Cercheranno di metterci sotto pressione. Il mio messaggio nello spogliatoio è di continuare a tenere in grande considerazione ciò che il Bologna può fare nella partita di ritorno".

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna, alla UEFA: "Siamo davvero delusi perché, vista la nostra prestazione, avremmo meritato un risultato diverso. Abbiamo dominato il primo tempo e creato occasioni sufficienti per vincere la partita. Ora cercheremo di mettere a segno un'altra buona prestazione nella partita di ritorno e poi vedremo cosa succederà".

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L'opinione dei reporter

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