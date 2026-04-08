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Andata quarti di finale di Europa League, Braga - Real Betis 1-1: il rigore di Cucho Hernàndez regala il pari agli ospiti

mercoledì 8 aprile 2026

Florian Grillitsch e Cucho Hernández sono andati a segno nel pari tra Braga e Real Betis nella partita di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

L'esultanza di Cucho Hernández dopo aver segnato il rigore del pareggio per il Real Betis contro il Braga
L'esultanza di Cucho Hernández dopo aver segnato il rigore del pareggio per il Real Betis contro il Braga Getty Images

Il rigore trasformato da Cucho Hernández nel secondo tempo ha annullato il vantaggio iniziale di Florian Grillitsch fissando il risultato sull'1-1 tra Braga e il Real Betis nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Momenti chiave

5' Grillitsch porta il Braga in vantaggio
24' Bartra colpisce il palo
37' Horníček para il tiro di Cucho Hernández
56' Pau López respinge la conclusione di Grillitsch
61' Cucho Hernández pareggia su rigore

La partita in breve

La qualificazione è tutta da decidere in vista della partita di ritorno a Siviglia della prossima settimana dopo l'1-1 dell'andata all'Estádio Municipal de Braga.

La cronaca di Braga - Betis 1-1

I padroni di casa iniziano alla grande: Diego Rodrigues batte un calcio d'angolo rasoterra e Grillitsch insacca con un delizioso tocco di prima intenzione sul primo palo, portando il Braga in vantaggio dopo appena cinque minuti.

Il Braga è passato subito in vantaggio con Florian Grillitsch
Il Braga è passato subito in vantaggio con Florian GrillitschAFP via Getty Images

Il Betis sfiora il pareggio al 24’, quando il difensore centrale Marc Bartra svetta più in alto di tutti sul calcio di punizione a giro di Marc Roca, ma il suo colpo di testa si infrange sul palo esterno.

Dieci minuti prima dell'intervallo, il portiere del Braga, Lukáš Horníček, devia in tuffo il colpo di testa da distanza ravvicinata di Cucho Hernández, con gli ospiti che iniziano ad aumentare la pressione alla ricerca del pareggio.

L'esterno del Betis, Antony, entra in campo all'intervallo per cercare di dare un po' di velocità e brio alla manovra degli ospiti, ma è il Braga ad avere la prima occasione significativa della ripresa, con Grillitsch che calcia da lontano costringendo Pau López a una bella parata.

Verso l'ora di gioco, però, il Betis trova il pareggio con il rigore trasformato da Cucho Hernández dopo un fallo in area di Jean-Baptiste Gorby su Abde Ezzalzouli.

Il gol su rigore di Cucho Hernández
Il gol su rigore di Cucho Hernández Getty Images

Nelle fasi finali della partita, le due squadre si accontentano del pari lasciando il discorso qualificazione aperto in vista del ritorno.

Formazioni

Braga: Horníček; Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Rodrigues (Moutinho 18'), Gorby, Grillitsch (Demir Ege Tıknaz 84'); Martínez (Dorgeles 77'), Pau Victor (Gabriel Moscardo 84'), Horta (Fran Navarro 77')

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Rodríguez; Fidalgo (Sergi Altimira 62'), Amrabat (Antony 46'), Marc Roca (Deossa 62'); Fornals, Cucho Hernández (Chimy Ávila 82'), Abde Ezzalzouli (Riquelme 77')﻿

Cosa succede dopo?

Il ritorno si giocherà giovedì 16 aprile a Siviglia. La vincente andrà in semifinale dove affronterà una tra Freiburg e Celta. L'andata si giocherà in casa il 30 aprile, mentre il ritorno è in programma la settimana successiva. La finale si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul, mercoledì 20 maggio.

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