Freiburg - Celta, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Il Celta affronterà in trasferta il Freiburg nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 9 aprile (21:00 CET)﻿

Dove: Stadion am Wolfswinkel, Friburgo

Cosa: andata quarti di finale Europa League

Prossima: ritorno quarti di finale, giovedì 16 aprile (18:45 CET)﻿

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Guida alla partita

Quattro volte vincitore della seconda divisione tedesca e secondo classificato in Coppa di Germania nella stagione 2021/22, il Freiburg sta vivendo la sua migliore stagione europea, dopo aver superato gli ottavi di finale di Europa League al terzo tentativo. Nei suoi unici precedenti incontri con squadre spagnole, la squadra del Breisgau ha perso 2-0 in casa e in trasferta contro il Sevilla nella fase a gironi del 2013/14, ma la squadra di Julian Schuster è reduce da una serie di nove vittorie casalinghe consecutive in Europa e si è guadagnata il diritto di sognare.

Il Celta di Claudio Giráldez è assente dalle competizioni continentali da quando ha raggiunto l'apice della sua storia arrivando alla sua prima semifinale europea, persa di misura contro il Manchester United nell'Europa League 2016/17. Non ha mai vinto nelle tre partite UEFA giocate in Germania (P1 S2, compresa una sconfitta per 2-1 in casa dello Stuttgart in questa fase campionato), ma ha dimostrato tutto il suo potenziale vincendo 2-0 in casa del Lyon nel ritorno degli ottavi.

Tutti i gol del Freiburg in Europa League finora

Probabili formazioni

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Alonso; Mingueza, Hugo Sotelo, Moriba, Carreira; Jutglà, Borja Iglesias, Swedberg

Tutti i gol del Celta in Europa League finora

Stato di forma

Freiburg

Forma: SVSSP (dalla più recente)

Prossima: Freiburg - Bayern 2-3, 04/04, Bundesliga

Celta

Forma: VSVPPS

Prossima: Valencia - Celta 2-3, 05/04, Liga

Le parole dei protagonisti

Julian Schuster, allenatore Freiburg: "L'energia dei giocatori deve arrivare fino agli spalti. Abbiamo parlato molto di sabato [sconfitta rocambolesca contro il Bayern], ma questa settimana si riparte da zero. È un'altra partita e potrebbe andare diversamente. È assolutamente fondamentale sentire il sostegno dei tifosi. Vogliamo metterci in buona posizione per la partita di ritorno".

Claudio Giráldez, allenatore Celta: "Sappiamo bene quanto sia difficile arrivare ai quarti di finale di Europa League. Ci stiamo godendo questo momento. È questo il bello del calcio: unisce le persone. Siamo orgogliosi di rendere felici tutti all'interno del club".