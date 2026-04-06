Braga - Real Betis, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Il Braga affronterà in casa il Real Betis nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: mercoledì 8 aprile (18:45 CET)﻿

Dove: Estádio Municipal de Braga, Braga﻿

Cosa: andata quarti di finale Europa League

Prossima: ritorno quarti di finale, giovedì 16 aprile (21:00 CET)﻿

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Guida alla partita

L'allenatore spagnolo del Braga, Carlos Vicens, conosce bene il calcio spagnolo, ma gli Os Arsenalistas hanno tratto beneficio anche dall'esperienza maturata in diversi anni di collaborazione con Pep Guardiola al Manchester City. La squadra portoghese ha dato prova di grande determinazione in casa, ribaltando lo svantaggio di 2-0 negli ottavi di finale, battendo 4-0 il Ferencváros a Braga per quella che è stata l'80ª vittoria in questa competizione.

Come Vicens, anche l’allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, ha allenato in passato il Manchester City e punta a portare la sua squadra alla seconda finale europea in altrettante stagioni, dopo la sconfitta contro il Chelsea nella finale della Conference League 2024/25. Il loro rendimento in trasferta in questa Europa League è stato altalenante (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), ma con Antony, Cédric Bakambu, Héctor Bellerín e il capitano infortunato Isco, la squadra può contare su una notevole esperienza europea.

Braga - Real Betis

Tutti i gol del Braga in Europa League finora

Probabili formazioni

Braga: Horníček; Arrey-Mbi, Niakaté, Lagerbielke; Gabri Martínez, Grillitsch, João Moutinho, Victor Gómez; Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Victor

Real Betis: Pau López; Rodríguez, Natan, Diego Llorente, Bellerín; Amrabat, Marc Roca, Fornals; Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli

Tutti i gol del Real Betis in Europa League finora

Stato di forma

Braga

Forma: VSVSPV (dalla più recente)

Ultima: Moreirense - Braga 0-1, 04/04, campionato portoghese

Real Betis

Forma: PSVPSS

Ultima: Real Betis - Espanyol 0-0, 04/04, Liga spagnola

Le parole dei protagonisti

Carlos Vicens, allenatore Braga: "Quando sei una squadra che pressa in alto e perde molte seconde palle, anche se nessuno di essi porta a occasioni da gol, l'inerzia della partita va a favore della squadra che vince quei duelli. Avevamo due opzioni [nel ritorno degli ottavi contro il Ferencváros]: o aspettare ed evitare di perdere le seconde palle, oppure pressarli per provare a conquistare il possesso. È quello che è successo nel primo tempo e ci ha dato il vantaggio".

Aitor Ruibal, attaccante Real Betis: "È davvero emozionante essere ai quarti per la prima volta nella storia del club. Sono felicissimo per i miei compagni di squadra, per i tifosi e per il club. È un momento storico. Dobbiamo festeggiarlo e non vediamo l'ora di tornare in campo".