I temi delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

Stuttgart e Nottingham Forest sono in vantaggio di tre gol prima delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, ma altre partite sono decisamente più in bilico.

UEFA.com passa in rassegna gli spunti più interessanti delle gare di giovedì.

Calendario

Partite delle 18:45 CET

Viktoria Plzeň - Panathinaikos (2-2)

Ferencváros - Ludogorets (1-2)

Crvena Zvezda - Lille (1-0)

Stuttgart - Celtic (4-1)

Partite delle 21:00 CET

Bologna - Brann (1-0)

Genk - GNK Dinamo (3-1)

Nottingham Forest - Fenerbahçe (3-0)

Celta - PAOK (2-1)

Partite di cartello

Viktoria Plzeň - Panathinaikos

La storia: la squadra ceca era in difficoltà dopo aver segnato il primo gol ed essere andata in svantaggio per 2-1 ad Atene, ma la rete di Tomáš Ladra a 10' dalla fine l'ha lasciata indenne in vista della partita decisiva. "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno saputo gestire la gara, nonostante l'atmosfera", ha detto l'allenatore Martin Hyský. "Non è facile reagire in queste circostanze".

Il tecnico del Panathinaikos, Rafael Benítez, ha vinto questa competizione con Valencia e Chelsea e non è troppo scoraggiato per l'imminente trasferta. "Il Viktoria è una buona squadra, ma ho visto la nostra prestazione nel secondo tempo e sono ottimista per la qualificazione", ha commentato lo spagnolo.

Highlights: Panathinaikos - Viktoria Plzeň 2-2

Ferencváros - Ludogorets

La storia: il Ludogorets è stato l'unico club a uscire dalla gara d'andata con una vittoria in casa, grazie a una splendida conclusione del terzino destro Son che ha suggellato il 2-1. "Abbiamo dimostrato coraggio", ha detto l'allenatore norvegese. "Ci siamo detti che dovevamo vincere gli uno contro uno, poi la partita ha iniziato a cambiare".

Il Ferencváros ha faticato a trasformare il forcing in occasioni, ma il tecnico Robbie Keane si aspetta di più nella gara di ritorno. Gli fa eco il portiere Dávid Gróf, che ha dichiarato: "Avremo occasioni anche in casa e dovremo sfruttarle senza pietà. Ci saranno tanti tifosi al nostro fianco, quindi avremo un piccolo extra".

Highlights: Ludogorets - Ferencváros 2-1

Crvena Zvezda - Lille

La storia: la Stella Rossa ha forse scelto il momento migliore per affrontare il Lille; dopo la gara di andata, la squadra francese può infatti contare su una sola vittoria nelle prime 10 partite del 2026 (P2 S7). Tuttavia, il tecnico Dejan Stanković si aspetta una risposta agguerrita. "Dobbiamo mostrare lo stesso atteggiamento di stasera", ha detto. "È il minimo, poi tutto è possibile".

Il centrocampista Ayyoub Bouaddi ha promesso ai tifosi che vedranno un Lille più combattivo nella partita di ritorno. "Scenderemo in campo con voglia e determinazione", ha detto. "Faremo tutto il possibile per cercare di vincere a Belgrado".

Highlights Europa League: Lille - Crvena Zvezda 0-1

Altro

Igor Jesus del Forest è capocannoniere del torneo a pari merito con Petar Stanić del Ludogorets. Riuscirà il brasiliano a segnare ancora in casa contro il Fenerbahçe?

Il Bologna ha vinto 1-0 a Brann nella gara d'andata, ma la squadra norvegese non ha perso la speranza. "Se a Bologna segniamo per primi, la partita si farà interessante", ha detto l'allenatore Freyr Alexandersson.

Situazione simile per il PAOK in vista della gara decisiva in Spagna contro il Celta. Alexander Jeremejeff ha segnato un gol straordinario all'andata e il tecnico Răzvan Lucescu insiste sul fatto che "la battaglia del PAOK non è finita".