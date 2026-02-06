Il Gol della fase campionato di Europa League è di Darius Olaru

Il gol di Darius Olaru del’FCSB contro il Basel è stato quello più votato dai tifosi nel sondaggio Gol della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26, presentato da Flixbus.

Con la sua squadra sotto di una rete e in inferiorità numerica, Olaru ha controllato un lungo calcio di punizione sulla corsia di destra, ha superato l'avversario con un sombrero e, dopo aver controllato il pallone di petto, ha lasciato partire uno spettacolare tiro al volo che non ha dato scampo al portiere Marwin Hitz.

Al secondo posto si è classificato il tiro a giro di Konstantinos Karetsas del Genk — anche in questo caso contro il Basel. A completare il podio, il tiro al volo di Sandro Lauper sugli sviluppi di un calcio d’angolo dello Young Boys contro lo Stuttgart.

Gol della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26 per i tifosi

1. Darius Olaru, Basel - FCSB 3-1 (quarta giornata)

2. Konstantinos Karetsas, Genk - Basel 2-1 (quinta giornata)

3. Sandro Lauper, Stuttgart - Young Boys 3-2 (ottava giornata)