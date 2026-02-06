Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato? 

La vincitrice della UEFA Europa League 2025/26 si qualifica di diritto alla fase campionato della prossima UEFA Champions League, ma cosa succede se i campioni in carica si sono già guadagnati il posto grazie al loro piazzamento in campionato?

Ultimo aggiornamento: giovedì 5 febbraio alle ore 09:00 CET

Uno dei principi fondamentali del nuovo format delle competizioni europee per club dopo il 2024 è l'importanza del coefficiente del club, ovvero un dato che racchiude i risultati ottenuti dal club nelle competizioni europee nell'attuale quinquennio.

Per questo motivo, nel format del triennio 2024-27, qualora i vincitori dell'Europa League si fossero qualificati alla fase campionato di Champions League anche grazie alla loro posizione in classifica nel campionato nazionale, il club con il miglior coefficiente individuale di tutte le squadre presenti nelle qualificazioni in Champions League (percorso Campioni e Piazzate) accederà direttamente alla fase campionato.

Tuttavia, in questo caso non è consentito scavalcare altri club, il che significa che una squadra proveniente dal percorso Piazzate può passare alla fase campionato solo a condizione che sia la squadra con il miglior ranking a livello nazionale tra quelle della propria federazione che non si sono già qualificate direttamente alla fase campionato della competizione (vedi paragrafo 3.04b del regolamento ufficiale della UEFA Champions League). Se così non fosse, il posto nella fase campionato andrà alla squadra con il coefficiente migliore successivo.

Nella passata stagione non è stato necessario il ribilanciamento dato che il Tottenham, vincitore della Europa League 2024/25, non si era qualificato alle competizioni europee attraverso il piazzamento nel proprio campionato. Tuttavia nella stagione 2023/24, l'Atalanta vincitrice dell'Europa League) si era già qualificata alla Champions League 2024/25, consentendo al Benfica di sfruttare il posto per la qualificazione diretta alla fase campionato.

Cosa significa in pratica?

I dieci coefficienti più alti per i club attualmente in corsa per partecipare alle qualificazioni alla Champions League (percorso Campioni e Piazzate):

Sporting CP** (POR) – 79,500 (2° in campionato)

Lyon** (FRA) – 64,750 (4°)

Olympiacos** (GRE) – 62,250 (1°)

Bodø/Glimt** (NOR) – 60,500 (2°)*

Rangers (SCO) – 59,250 (2°)*

Fenerbahçe** (TUR) – 57,750 (2°)

Crvena Zvezda** (SRB) – 46,500 (1°)

GNK Dinamo** (CRO) – 46,500 (1°)

Salzburg (AUT) – 45,000 (1°)

Sparta Praha** (CZE) – 38,250 (2°)

*Bodø/Glimt e Rangers rientrano nel caso del possibile scavalco di altri club – vedi paragrafo 3.04b del regolamento ufficiale della UEFA Champions League

**Indica i club che partecipano ancora alle competizioni europee.

Lo Sporting CP si qualificherebbe allo stato attuale

Poiché attualmente occupa il secondo posto nella Liga portoghese – i campioni si qualificano automaticamente per la fase campionato di Champions League – lo Sporting sarebbe in linea teorica destinato a partecipare alle qualificazioni alla Champions League. Tuttavia, tenendo conto del suo coefficiente individuale, lo Sporting occuperebbe invece il posto aggiuntivo diretto nella fase campionato lasciato libero dai vincitori dell'Europa League, qualora fosse necessario il ribilanciamento. La lista di accesso verrebbe successivamente riequilibrata di conseguenza.

Il risultato sarà confermato solo al termine dei campionati nazionali e delle fasi a eliminazione diretta delle competizioni europee 2025/26, poiché diversi club idonei stanno ancora partecipando alle competizioni europee di questa stagione e quindi hanno ancora la possibilità di migliorare il loro coefficiente complessivo.