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Le squadre delle semifinali di Europa League 2025/26

martedì 21 aprile 2026

Superati i quarti di finale, l'Europa League prosegue con le semifinali della competizione.

Le squadre delle semifinali di Europa League 2025/26

Solo quattro squadre rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26.

Ecco il profilo delle contendenti.

Ranking UEFA aggiornati al 16 aprile.

Le squadre delle semifinali

Aston Villa (ENG)

Quarti di finale: 7-1 tot. contro Bologna
Ottavi di finale: 3-0 tot. contro Lille
Piazzamento fase campionato: 2°
Ranking UEFA: 20°
Come si è qualificato: sesto in Premier League
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)

Braga (POR)

Quarti di finale: 5-3 tot. contro Real Betis
Ottavi di finale: 4-2 tot. contro Ferencváros
Piazzamento fase campionato: 6°
Ranking UEFA: 36°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato (25/36)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)

Freiburg (GER)

Quarti di finale: contro Celta
Ottavi di finale: 5-2 tot. contro Genk
Piazzamento fase campionato: 7°

Ranking UEFA: 48°
Come si è qualificato: quinto in Bundesliga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)

Nottingham Forest (ENG)

Quarti di finale: contro Porto﻿
Ottavi di finale: 2-2 tot. contro Midtjylland, Forest vince 3-0 dcr
Piazzamento fase campionato: 13°
Ranking UEFA: 85°
Come si è qualificato: settimo in Premier League
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2 tot. contro Fenerbahçe
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)

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