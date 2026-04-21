Le squadre delle semifinali di Europa League 2025/26
martedì 21 aprile 2026
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Superati i quarti di finale, l'Europa League prosegue con le semifinali della competizione.
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Solo quattro squadre rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26.
Ecco il profilo delle contendenti.
Ranking UEFA aggiornati al 16 aprile.
Le squadre delle semifinali
Quarti di finale: 7-1 tot. contro Bologna
Ottavi di finale: 3-0 tot. contro Lille
Piazzamento fase campionato: 2°
Ranking UEFA: 20°
Come si è qualificato: sesto in Premier League
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)
Braga (POR)
Quarti di finale: 5-3 tot. contro Real Betis
Ottavi di finale: 4-2 tot. contro Ferencváros
Piazzamento fase campionato: 6°
Ranking UEFA: 36°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato (25/36)
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)
Freiburg (GER)
Quarti di finale: contro Celta
Ottavi di finale: 5-2 tot. contro Genk
Piazzamento fase campionato: 7°
Ranking UEFA: 48°
Come si è qualificato: quinto in Bundesliga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)
Nottingham Forest (ENG)
Quarti di finale: contro Porto
Ottavi di finale: 2-2 tot. contro Midtjylland, Forest vince 3-0 dcr
Piazzamento fase campionato: 13°
Ranking UEFA: 85°
Come si è qualificato: settimo in Premier League
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2 tot. contro Fenerbahçe
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)